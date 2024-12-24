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استمرار فعاليات التمرين التعبوي الثوابت القوية /4 لليوم الثاني

12/24/2024 8:08:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تستمر فعاليات التمرين التعبوي المشترك الثوابت القوية /4، اليوم الثلاثاء، الذي تنفذه القوات المسلحة الأردنية والقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة لليوم الثاني على التوالي بحضور المساعد للعمليات والتدريب في أحد ميادين التدريب للقوات المسلحة الأردنية.


واستمع المساعد للعمليات والتدريب إلى إيجاز قدمه قائد كتيبة التدخل السريع المغاوير/61 عن التمرين، الذي بُني على فرضيات تحاكي السيناريوهات المتوقعة بهدف تطوير القدرات على مواجهة التهديدات الراهنة، وتعزيز الأمن الإقليمي في ظروف إقليمية غير مستقرة، وإظهار القدرات العسكرية في مجال الاستطلاع الجوي والبري في بيئة العمليات المستهدفة.


واشتمل اليوم الثاني من التمرين على تنفيذ فعالية هبوط تكتيكي لطائرة C130، واقتحام المناطق المبنية والاقتحام الجوي، والرمايات المختلفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.


يشار إلى أن التمرين العسكري المشترك الثوابت القوية/4 يستمر حتى نهاية الشهر الجاري ويأتي ضمن الخطط والبرامج التدريبية السنوية التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية مع الدول الشقيقة والصديقة.

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