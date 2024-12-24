شهيدة مسنة و3 إصابات في قصف الاحتلال مخيم طولكرم

وأفادت مراسلة الوكالة الرسمية، بأن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت تجمعا لمواطنين في حارة الحمام بمخيم طولكرم، ما أدى إلى استشهاد مواطنة مسنة، وإصابة 3 آخرين بجروح، بينهم طفل (10 سنوات) وإصابة لشاب (29 عاما) بجروح خطيرة،، ونقلوا إلى الشهيد ثابت ثابت.

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