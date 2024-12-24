شهيدة مسنة و3 إصابات في قصف الاحتلال مخيم طولكرم

(MENAFN
- Palestine News Network
)
طولكرم / - استشهدت مواطنة مسنة وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، اليوم الثلاثاء، في قصف
طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي موقعا في مخيم طولكرم.
وأفادت مراسلة الوكالة الرسمية، بأن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت تجمعا لمواطنين في حارة الحمام بمخيم طولكرم، ما أدى إلى استشهاد مواطنة مسنة، وإصابة 3 آخرين بجروح، بينهم طفل (10 سنوات) وإصابة لشاب (29 عاما) بجروح خطيرة،، ونقلوا إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت.
MENAFN24122024000205011050ID1109027362
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.