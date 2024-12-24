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شهيدة مسنة و3 إصابات في قصف الاحتلال مخيم طولكرم

12/24/2024 8:08:29 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم / - استشهدت مواطنة مسنة وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، اليوم الثلاثاء، في قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي موقعا في مخيم طولكرم.

وأفادت مراسلة الوكالة الرسمية، بأن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت تجمعا لمواطنين في حارة الحمام بمخيم طولكرم، ما أدى إلى استشهاد مواطنة مسنة، وإصابة 3 آخرين بجروح، بينهم طفل (10 سنوات) وإصابة لشاب (29 عاما) بجروح خطيرة،، ونقلوا إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت.

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