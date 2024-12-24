مسيرة جماهيرية حاشدة وسط الخليل رفضا للفلتان الأمني وتأكيدا على دعم الأجهزة الأمنية في بسط النظام والقانون

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل / PNN - أكد مشاركون في مسيرة جماهيرية حاشدة، نُظمت، ظهر اليوم الثلاثاء، وسط مدينة الخليل، دعمهم
والتفافهم حول الأجهزة الأمنية، حامية المشروع الوطني، في بسط النظام والقانون في جنين، ضمن حملة "حماية وطن"، ورفضا لحالة الفلتان الأمني، وتمسكهم بمنظمة التحرير، كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
وشارك في المسيرة الآلاف من أبناء شعبنا، ومن أقاليم حركة فتح في محافظة الخليل، والبلديات والمؤسسات الرسمية والأهلية، وطلبة الجامعات والمدارس، والنقابات والاتحادات، حيث انطلقت من أمام ملعب الحسين، وصولا إلى دوار بن رشد، وأُلقيت العديد من الكلمات، فيما رفع المشاركون الصور واليافطات التي تطالب بوقف حملة التحريض ضد المؤسسة الأمنية.
ونقل محافظ الخليل خالد دودين، خلال كلمته تحيات الرئيس محمود عباس للمشاركين في هذه المسيرة التي تؤكد حرص المحافظة بكل أطيافها على فرض السلم الأهلي، والحفاظ على الإرث الوطني الذي دفع الشهداء دمهم، والمعتقلون حريتهم، لبناء مؤسسات السلطة الوطنية، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ومكتسباته.
وأكد أن هذا الحشد الجماهيري الكبير دليل على حجم الرفض لحالة الفوضى والفلتان على أيدي العابثين الذين يعملون ضمن سياسات خارجية ومشبوهة.
وقال دودين، "إن ما يجري في مخيم جنين من عملية إطلاق النار على الأجهزة الأمنية، وحالة الفلتان، التي راح ضحيتها اثنان من أفراد الأجهزة الأمنية، يشكل جريمة نكراء، وعملية إبادة ممنهجة من الخارجين على القانون، الذين يسعون إلى هدم إنجازات شعبنا، وقيادته، التي تعمل على توفير الأمن والحماية للمواطنين، وتسعى إلى تطبيق سيادة القانون في محافظات الوطن كافة، رغم معيقات الاحتلال.
ووجه نداءً للالتفاف حول الشرعية الوطنية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، التي تُعتبر الممثل الشرعي والوحيد للعشب الفلسطيني، داعيا إلى الوحدة الوطنية وتضافر جهود كل الفلسطينيين وعشائرهم، لنبذ الخارجين على القانون، وتقديمهم للعدالة، مؤكدا أنه لا أحد فوق القانون، والأجهزة الأمنية وقيادتها، لن تقف مكتوفة الأيدي أمام العابثين بأمن الوطن والمواطن.
بدوره، وجه أمين سر إقليم حركة فتح في إقليم شمال الخليل هاني جعارة في كلمته ممثلا عن أقاليم حركة فتح في المحافظة التحية للرئيس محمود عباس، والأجهزة الأمنية كافة، التي تعمل على حماية الوطن والمواطن والمشروع الوطني.
وثمن الدماء الزكية لأبناء الأجهزة الأمنية التي طالتها يد الغدر في مخيم جنين، نتيجة لحالة الفلتان الأمني في مخيم جنين، بدعم من أجندات خارجية تسعى إلى خلق حالة من الفوضى في محافظات الوطن.
وأكد جعارة، أن الأجهزة الأمنية ستبقى الدرع الحامي للوطن، وحركة "فتح" بأقاليمها كافة تقف بجانب المؤسسة الأمنية، ولن تسمح بخلق حالة من الفلتان والفوضى على أيدي العابثين لصالح خدمة أجندات خارجية، تسعى إلى هدم المشروع الوطني.
من جانبه، قال أمين سر حركة فتح إقليم وسط الخليل عماد خرواط، إن الضفة الغربية لن تكون ساحة للعابثين بالمشروع الوطني، القيادة الفلسطينية ستقف بوجه كل المخططات الداخلية والخارجية التي تسعى إلى ضرب السلم الأهلي.
ووجه رجل الإصلاح في محافظة الخليل، الحاج عمر التميمي، أبناء مخيم جنين لاحتواء ما يجري في جنين، مؤكدا حرمة الدم الفلسطيني، وداعيا وجهاء عشائر جنين وأحرارها إلى العمل على وقف حالة الفلتان والفوضى التي تجري في جنين.
كما شدد على أهمية الالتفاف حول الشرعية القيادة الفلسطينية، ودعم الأجهزة الأمنية التي تعتبر الدرع الحامي للحفاظ على ارث الشهداء ومشروعنا الوطني.
ورفع المشاركون صور شهداء الواجب الوطني، والشهداء من قادة المخيم، مرددين الهتافات الداعية للوحدة الوطنية، وتكريس الجهود لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسعى الى خلق حالة من الفوضى والفلتان بالضفة الغربية.
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