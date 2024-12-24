مسيرة جماهيرية حاشدة وسط الخليل رفضا للفلتان الأمني وتأكيدا على دعم الأجهزة الأمنية في بسط النظام والقانون

MENAFN - Palestine News ) الخليل / PNN - أكد مشاركون في مسيرة جماهيرية حاشدة، نُظمت، ظهر اليوم الثلاثاء، وسط مدينة الخليل، دعمهموالتفافهم حول الأجهزة الأمنية، حامية المشروع الوطني، في بسط النظام والقانون في جنين، ضمن حملة "حماية وطن"، ورفضا لحالة الفلتان الأمني، وتمسكهم بمنظمة التحرير، كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.

وشارك في المسيرة الآلاف من أبناء شعبنا، ومن أقاليم حركة فتح في محافظة الخليل، والبلديات والمؤسسات الرسمية والأهلية، وطلبة والمدارس، والنقابات والاتحادات، حيث انطلقت من أمام ملعب الحسين، وصولا إلى دوار بن رشد، وأُلقيت العديد من الكلمات، فيما رفع المشاركون الصور واليافطات التي تطالب بوقف حملة التحريض ضد المؤسسة الأمنية.

ونقل محافظ الخليل خالد دودين، خلال كلمته تحيات الرئيس محمود عباس للمشاركين في هذه المسيرة التي تؤكد حرص المحافظة بكل أطيافها على فرض السلم الأهلي، والحفاظ على الإرث الوطني الذي دفع الشهداء دمهم، والمعتقلون حريتهم، لبناء مؤسسات السلطة الوطنية، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ومكتسباته.

وأكد أن هذا الحشد الجماهيري الكبير دليل على حجم الرفض لحالة الفوضى والفلتان على أيدي العابثين الذين يعملون ضمن سياسات خارجية ومشبوهة.

وقال دودين، "إن ما يجري في مخيم جنين من عملية إطلاق النار على الأجهزة الأمنية، وحالة الفلتان، التي راح ضحيتها اثنان من أفراد الأجهزة الأمنية، يشكل جريمة نكراء، وعملية إبادة ممنهجة من الخارجين على القانون، الذين يسعون إلى هدم إنجازات شعبنا، وقيادته، التي تعمل على توفير الأمن والحماية للمواطنين، وتسعى إلى تطبيق سيادة القانون في محافظات الوطن كافة، رغم معيقات الاحتلال.

ووجه نداءً للالتفاف حول الشرعية الوطنية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، التي تُعتبر الممثل الشرعي والوحيد للعشب الفلسطيني، داعيا إلى الوحدة الوطنية وتضافر جهود كل الفلسطينيين وعشائرهم، لنبذ الخارجين على القانون، وتقديمهم للعدالة، مؤكدا أنه لا أحد فوق القانون، والأجهزة الأمنية وقيادتها، لن تقف مكتوفة الأيدي أمام العابثين بأمن الوطن والمواطن.

بدوره، وجه أمين سر إقليم حركة فتح في إقليم شمال الخليل هاني جعارة في كلمته ممثلا عن أقاليم حركة فتح في المحافظة التحية للرئيس محمود عباس، والأجهزة الأمنية كافة، التي تعمل على حماية الوطن والمواطن والمشروع الوطني.

وثمن الدماء الزكية لأبناء الأجهزة الأمنية التي طالتها يد الغدر في مخيم جنين، نتيجة لحالة الفلتان الأمني في مخيم جنين، بدعم من أجندات خارجية تسعى إلى خلق حالة من الفوضى في محافظات الوطن.

وأكد جعارة، أن الأجهزة الأمنية ستبقى الدرع الحامي للوطن، وحركة "فتح" بأقاليمها كافة تقف بجانب المؤسسة الأمنية، ولن تسمح بخلق حالة من الفلتان والفوضى على أيدي العابثين لصالح خدمة أجندات خارجية، تسعى إلى هدم المشروع الوطني.

من جانبه، قال أمين سر حركة فتح إقليم وسط الخليل عماد خرواط، إن الضفة الغربية لن تكون ساحة للعابثين بالمشروع الوطني، القيادة الفلسطينية ستقف بوجه كل المخططات الداخلية والخارجية التي تسعى إلى ضرب السلم الأهلي.

ووجه رجل الإصلاح في محافظة الخليل، الحاج عمر التميمي، أبناء مخيم جنين لاحتواء ما يجري في جنين، مؤكدا حرمة الدم الفلسطيني، وداعيا وجهاء عشائر جنين وأحرارها إلى العمل على وقف حالة الفلتان والفوضى التي تجري في جنين.

كما شدد على أهمية الالتفاف حول الشرعية القيادة الفلسطينية، ودعم الأجهزة الأمنية التي تعتبر الدرع الحامي للحفاظ على ارث الشهداء ومشروعنا الوطني.

ورفع المشاركون صور شهداء الواجب الوطني، والشهداء من قادة المخيم، مرددين الهتافات الداعية للوحدة الوطنية، وتكريس الجهود لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسعى الى خلق حالة من الفوضى والفلتان بالضفة الغربية.