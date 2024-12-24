إسرائيل توجه دبلوماسييها في أوروبا بالسعي لتصنيف الحوثيين تنظيما إرهابيا

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN - أصدرت إسرائيل تعليمات لبعثاتها الدبلوماسية في أوروبا بالسعي لتصنيف جماعة الحوثي اليمنية تنظيما إرهابيا.
أطلق الحوثيون مرارا طائرات مسيرة وصواريخ نحو إسرائيل ,تقول الحركة إنه للتضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة.
كما أدت الهجمات التي يشنها الحوثيون إلى تعطيل طرق الشحن الدولية المتجهة لإسرائيل مما دفع شركات إلى تحويل مسار سفنها إلى طريق أطول وأكثر تكلفة، الأمر الذي أثار بدوره مخاوف بشأن التضخم التجاري في العالم.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في بيان“الحوثيون يشكلون تهديدا ليس لإسرائيل فحسب بل أيضا للمنطقة والعالم بأسره. أول وأهم شيء يتعين فعله هو تصنيفهم تنظيما إرهابيا”.
وأضاف ساعر أن الولايات المتحدة والسعودية وماليزيا والإمارات وأستراليا وكندا ونيوزيلندا وإسرائيل تصنف الحوثيين حاليا تنظيما إرهابيا.
وفشل الجيش الإسرائيلي السبت الماضي في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وسقط في منطقة تل أبيب-يافا مما أسفر عن إصابة 14 شخصا، فيما فعلت صافرات الانذار اليوم في جنوب ووسط إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن وأصيب 20 إسرائيليا بحالة هلع أثناء تدافعهم وهم يتوجهون إلى الملاجئ.
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