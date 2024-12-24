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إسرائيل توجه دبلوماسييها في أوروبا بالسعي لتصنيف الحوثيين تنظيما إرهابيا

12/24/2024 7:08:09 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN - أصدرت إسرائيل تعليمات لبعثاتها الدبلوماسية في أوروبا بالسعي لتصنيف جماعة الحوثي اليمنية تنظيما إرهابيا.

أطلق الحوثيون مرارا طائرات مسيرة وصواريخ نحو إسرائيل ,تقول الحركة إنه للتضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

كما أدت الهجمات التي يشنها الحوثيون إلى تعطيل طرق الشحن الدولية المتجهة لإسرائيل مما دفع شركات إلى تحويل مسار سفنها إلى طريق أطول وأكثر تكلفة، الأمر الذي أثار بدوره مخاوف بشأن التضخم التجاري في العالم.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في بيان“الحوثيون يشكلون تهديدا ليس لإسرائيل فحسب بل أيضا للمنطقة والعالم بأسره. أول وأهم شيء يتعين فعله هو تصنيفهم تنظيما إرهابيا”.

وأضاف ساعر أن الولايات المتحدة والسعودية وماليزيا والإمارات وأستراليا وكندا ونيوزيلندا وإسرائيل تصنف الحوثيين حاليا تنظيما إرهابيا.

وفشل الجيش الإسرائيلي السبت الماضي في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وسقط في منطقة تل أبيب-يافا مما أسفر عن إصابة 14 شخصا، فيما فعلت صافرات الانذار اليوم في جنوب ووسط إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن وأصيب 20 إسرائيليا بحالة هلع أثناء تدافعهم وهم يتوجهون إلى الملاجئ.

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