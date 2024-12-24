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عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

12/24/2024 7:08:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN - اقتحم مستعمرون، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت محافظة القدس، بأن 240 مستعمرا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها عند أبواب المسجد الأقصى، ومداخل البلدة القديمة.

وكانت ما تسمى جماعات "الهيكل" المتطرفة، قد دعت الأحد الماضي، إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى خلال عيد "الحانوكاة" اليهودي في 25 من الشهر الجاري.

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