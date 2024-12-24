رام الله: تكريم 70 معلما/ة ضمن الاحتفاء بيوم المعلم الفلسطيني

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - أحيت فلسطين التقنية – خضوري، اليوم الثلاثاء، بالشراكة مع وزارة والتعليم العالي، والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، فعالية "يوم المعلم الفلسطيني"، بتكريم 70 معلما ومعلمة من مديريات التربية والتعليموسط الضفة (القدس، وضواحي القدس، ورام الله والبيرة، سلفيت).

وقال التربية والتعليم العالي أمجد برهم، في كلمته خلال الفعالية،

إن المعلم الفلسطيني محور العملية التعليمية، وحامي الوطن، ويعمل على تحقيق أمنيات أبناء شعبنا.

وأضاف، استُشهد في العدوان على غزة أكثر من 500 معلم ومعلمة، وأكثر من 130 شخصية أكاديمية وعلمية، لأن الاحتلال قرر قتل العملية التربوية في القطاع، بتدميره الممنهج للمدارس والجامعات والكليات والمنشآت التعليمية، محاولا تدمير مستقبل أبنائنا وقتل الريادة والإبداع في الأجيال القادمة.

وتابع: نفتخر اليوم بالدور الريادي والإبداعي للمعلمين في الضفة الذين أخذوا على عاتقهم التعليم في المدارس الإلكترونية في غزة، فمهمتهم مقدسة، وتحيي الأمل في أبنائنا وبناتنا في القطاع، وهم المعلمون الذين يعانون يوميا في الضفة والقدس من الوصول إلى مدارسهم بسبب إجراءات الاحتلال على الحواجز العسكرية.

بدوره، قال الأمين العام لاتحاد المعلمين، سائد ارزيقات، "جئنا اليوم لنقول للمعلم الفلسطيني، كل عام وأنت بخير، وما دمت بخير ففلسطين بخير، يبنيها المعلم، ونحن نعمل على تمكينه إداريا وماليا".

وأضاف: نستذكر اليوم 12.820 ألف شهيد من طلبتنا، و20.702 جريح، وألف مفقود ما بين طالب وأستاذ.

وتابع: نترحم على شهداء المؤسسة الأمنية الذين سقطوا على ثرى جنين، وندعو معلمينا إلى توعية أبنائنا بالمظاهر الخارجة على القانون، وبناء الطالب والإنسان الفلسطيني على الوحدة الوطنية وأن مستقبلنا واستثمارنا في تعليم أبنائنا.

بدوره، قال رئيس جامعة فلسطين التقنية – خضوري، حسين شنك، برغم كل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا فإننا أثبتنا قدرتنا على العلم والعمل، وأقول للمعلمين: أنتم خط الدفاع الصلب والدرع الحامي للعملية التعليمية.

وأضاف، كان دور جامعة خضوري متقدما منذ عشرات السنوات، فخرّجت آلاف المعلمين الذين أثبتوا جدارتهم عبر السنوات، كما أنها تقدم منحا تصل إلى نسبة 50% لأبناء العاملين في العملية التربوية، وتشهد في الآونة الأخيرة تقدما ملحوظاً في التصنيفات بين الجامعات الفلسطينية والعربية، وتقدما في العملية البحثية والنشر الأكاديمي.