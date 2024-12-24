نابلس: جماهير شعبنا تشيع جثمان شهيد الواجب الوطني الرقيب أول مهران قادوس

MENAFN - Palestine News ) نابلس / PNN - شيعت جماهير شعبنا، ظهر اليوم الثلاثاء، بمشاركة شعبية ورسمية، وبمراسم عسكرية، جثمان شهيد الواجب الوطني الرقيب أول من مرتبات الشرطة الفلسطينية، مهران مراد موسى قادوس (26 عاما)، الذي ارتقى برصاص خارجين على القانون فيجنين.

وانطلق موكب التشييع من رفيديا الحكومي بمدينة نابلس، وصولا إلى مسقط رأسه في قرية عراق بورين جنوب المدينة، حيث أُلقيت نظرة الوداع الأخيرة عليه، قبل أن يصلى عليه بمدرسة القرية، ثم يوارى الثرى في مقبرتها.

وشارك في مراسم التشييع المدير العام لجهاز الشرطة الفلسطينية اللواء علام السقا، وقادة ومدراء وممثلو الأجهزة الأمنية السيادية في نابلس، وممثلون عن الحرس الرئاسي، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة "فتح"، وأمين سر وكوادر حركة فتح في نابلس، وممثلي المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والفعاليات الوطنية والمجتمعية.

وتقدم محافظ نابلس غسان دغلس بأحر التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الشهيد، والمؤسسة الأمنية الفلسطينية، مشدداً على أن هذه التضحيات لن تذهب هدراً.

وأكد أن شعبنا الفلسطيني سيظل متمسكاً بمسيرته نحو تحقيق الأمن والاستقرار، وفاءً لدماء الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وحماية لأمن شعبنا ومقدراته.