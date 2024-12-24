بدعم سويسريّ ... مدارس مولدوفا تعدّ أجيال الديمقراطيّة

(MENAFN
- Swissinfo)
بات منهج "التعليم لبناء المجتمع"، مثال التدريس التقدمي، يحظى بشعبية واسعة في مدارس
مولدوفا. وتموّل جهات سويسريّة جزءا كبيرا من الدعم المخصّص له. نعرض في هذه المقالة، تفاصيل زيارة شبكة سويس إنفو لمدرستين فيها، إحداهما ناطقة بالروسية، والأخرى بالرومانية، لاستكشاف الآليات العملية لتطبيق هذا المنهج.
تم نشر هذا المحتوى على
24 ديسمبر 2024 - 09:00
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بنيامين فون فيل (النص)، فيرا لايزينغر (الفيديو)
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Schoolkids ready for Moldova's democracy – with Swiss help
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Diese Schüler:innen sind bereit für Moldaus Demokratie – auch dank Schweizer Mittel
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Questi scolari sono pronti per la democrazia moldova, anche grazie al sostegno svizzero
طالع المزيدQuesti scolari sono pronti per la democrazia moldova, anche grazie al sostegno svizzer
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Suiza promueve la democracia en las escuelas de Moldavia
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Suíça promove democracia nas escolas da Moldávia
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モルドバ民主化を目指す学生たち スイスも資金援助
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瑞士资助摩尔多瓦学校中的民主教育
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Постсоветская Молдова: от чтения между строк к образованию для общества
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