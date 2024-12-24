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بدعم سويسريّ ... مدارس مولدوفا تعدّ أجيال الديمقراطيّة

12/24/2024 6:09:31 AM
(MENAFN- Swissinfo) بات منهج "التعليم لبناء المجتمع"، مثال التدريس التقدمي، يحظى بشعبية واسعة في مدارس مولدوفا. وتموّل جهات سويسريّة جزءا كبيرا من الدعم المخصّص له. نعرض في هذه المقالة، تفاصيل زيارة شبكة سويس إنفو لمدرستين فيها، إحداهما ناطقة بالروسية، والأخرى بالرومانية، لاستكشاف الآليات العملية لتطبيق هذا المنهج.

تم نشر هذا المحتوى على 24 ديسمبر 2024 - 09:00 16دقائق بنيامين فون فيل (النص)، فيرا لايزينغر (الفيديو)
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