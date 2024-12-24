رئيس مجلس الأعيان يهنئ بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هنأ رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وجميع الأخوة المسيحيين في الأردن وفلسطين بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي يصادف يوم غد الأربعاء وبقرب حلول رأس السنة الميلادية.



وقال الفايز: "أدعو المولى عز وجل أن يعيد هذه الأعياد على الجميع بالمحبة والسلام، وأن يكون العام الجديد عام خير وبركة على الأردن وأهله وقيادته الهاشمية المظفرة وأن ينتهي العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وأن تعود سوريا دولة آمنة مستقرة موحدة، وأن تتجاوز أمتنا العربية تحدياتها الأمنية والسياسية".