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الأردنية تصرف 50 دينار مكافأة لموظفيها لمرة واحدة

12/24/2024 6:08:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قررت الجامعة الأردنية صرف مكافأة مالية 50 ديناراً لكافة موظفي الجامعة لمرة واحدة .
وتأتي المكافأة احتفاءً بحصول الجامعة على جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز.









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