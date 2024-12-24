الأردنية تصرف 50 دينار مكافأة لموظفيها لمرة واحدة

الأردنية تصرف 50 دينار مكافأة لموظفيها لمرة واحدة
التاريخ
12/24/2024 6:08:47 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قررت الجامعة الأردنية صرف مكافأة مالية 50 ديناراً لكافة موظفي الجامعة لمرة واحدة .
وتأتي المكافأة احتفاءً بحصول الجامعة على جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز.
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