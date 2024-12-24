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النزاهة تطلق أربع مشروعات رياديّة تعزيزًا لقدراتها المؤسسيّة

12/24/2024 6:08:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعا رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد د. مهند حجازي موظفي الإدارة العامة ليكونوا على درجة عالية من الشجاعة في اتخاذ قراراتهم ما داموا يعملون تحت مظلة التشريعات الناظمة لأعمالهم واصفًا الأيادي المرتجفة والمترددة بأنها تُعيق الإنجاز وتهز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وقال في كلمة مطوّلة ألقاها في الاحتفال السنوي الذي تقيمه الهيئة بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد أن الإدارة الكفؤة الجريئة هي التي تمارس أعمالها بشفافية ليساهم ذلك في دفع عجلة التنمية وخلق فرص الاستثمار مطلقًا صرخة مفادها لا للتردد ولا للأيدي المرتجفة ولا للفساد ، ونعم للنزاهة وسيادة القانون .
وأضاف خلال الاحتفال الذي رعاه رئيس الوزراء جعفر حسان وأقيم بفندق الأردن الأحد أن الوطن عانى كثيرًا من فكرة الفساد الانطباعي الذي ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الفاسدين على تداوله والتشكيك بمساعي الدولة لمحاربة الفساد وتجفيف منابعه مؤكدًا أن الهيئة تبنت أسلوب محاربة الفكر بالفكر ، فنظمت من خلال مختلف المديريات عدة حملات توعوية استهدفت مختلف شرائح المجتمع إضافة إلى مئات المحاضرات واللقاءات والورش التدريبية لبيان حجم إنجازاتها مؤكدًا أن الهيئة ستتصدى لمروجي الشائعات ومقدمي الشكاوى الكيدية التي تهدف إلى اغتيال الشخصية مستندة بذلك على نص المادة الرابعة من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم "13" لسنة 2016 وتعديلاته .
وبيّن في كلمته التي تناولت جوانب كثيرة من إنجازات الهيئة ومساعيها لتفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة وضمان تكاملها والتزامها بمبادئ الحوكمة الرشيدة أن الهيئة تعمل بعزم للوصول إلى إدارة جادة نزيهة وشفافية ملبية لتوجيهات الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الذي يؤكد على الدوام على ضرورة ارتقاء الإدارة العامة الكفؤة والقادرة على تقديم الخدمات النوعيّة للمواطنين بعدالة ونزاهة والالتزام بسيادة القانون .
كذلك أعلن د. حجازي عن اطلاق أربع مشروعات جديدة تبناها مجلس الهيئة تتلخص في المباشرة بإعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للنزاهة الوطنية 2026-2030 بمشاركة واسعة أردنية وخبرات المنظمات والجهات الدولية ، وكذلك تبنّي منظومة الكترونية لحوكمة الاستراتيجيات وحوكمة المشاريع وإطلاق مبادرة "سفراء النزاهة" التي تستهدف استقطاب قطاع الشباب لإشراكهم في نشر مفاهيم ومبادئ النزاهة الوطنية والتصدي لأفعال الفساد حيث المتوقع أن يُشارك حوالي خمسة آلاف شاب وشابة في هذه المبادرة .
إضافة إلى إطلاق النسخة الثانية الجديدة من مؤشر النزاهة الوطني بعدما حققت النسخة الأولى منه النتائج المرجوة في حفز الإدارة العامة على الالتزام بمعايير النزاهة الوطنية وخلق بيئة تنافسية بين موظفي الدولة .
واستعرض رئيس مجلس الهيئة في كلمته الجامعة جوانب عديدة من مهام الهيئة على صُعد بناء قُدراتها المؤسسية ومنجزات عدة مديريات ووحدات فيها كالتحقيق والاسترداد والابتكار والتدريب وضباط النزاهة والتحوّل الرقمي وتطبيق الهاتف الذكي ورقمنة خدماتها وكذلك مكانة الهيئة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية .








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