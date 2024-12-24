(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تحسن سعر صرف العملة السورية مقابل العملة الأمريكية في تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث انخفض سعر الدولار 3.73% مقارنة بيوم أمس.
ووفقا لموقع "الليرة اليوم"، المتخصص في متابعة سوق العملات في سوريا، فقد سجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في سوق دمشق 13800 ليرة للشراء و14200 ليرة للمبيع.
من جهته حدد مصرف سوريا المركزي اليوم سعر صرف الدولار عند 14500 ليرة للشراء وعند 14645 ليرة للمبيع، فيما حدد سعر دولار الحوالات عند 14500 ليرة.
RT
MENAFN24122024000208011052ID1109027077
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.