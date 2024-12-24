رئيس بلدية الفحيص يوضح أبرز التحضيرات التي قامت بها البلدية لاستقبال عيد الميلاد

رئيس بلدية الفحيص يوضح أبرز التحضيرات التي قامت بها البلدية لاستقبال عيد الميلاد
التاريخ
12/24/2024 5:10:29 AM
(MENAFN
- Amman Net) رئيس بلدية الفحيص عمر عكروش يوضح أبرز التحضيرات التي قامت بها البلدية لاستقبال عيد الميلاد هذا العام
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