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بنك الإسكان يرعى فعالية أمنيات الشتاء للأطفال في مركز هيا الثقافي

12/24/2024 2:07:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قدّم بنك الإسكان رعايته لفعالية "أمنيات الشتاء" التي نظمها مركز هيا الثقافي، والتي هدفت إلى تعزيز التفاعل المجتمعي مع مجموعة من الأطفال من دور الرعاية والأيتام، ومنحهم يوماً مليئاً بالفرح والأمل في أجواء تجمع بين المتعة والتعليم والإبداع.
وجاءت هذه الرعاية انطلاقاً من دور البنك الريادي في دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية، وضمن إطار برنامجه للمسؤولية الاجتماعية "إمكان الإسكان"، الذي يسعى من خلاله إلى تعزيز التمكين الاجتماعي عبر الاهتمام بمختلف الفئات، وبالتركيز على فئة الأطفال، ومساندة منظمات المجتمع المدني المعنية في تحقيق رسالتها.
وقد شهدت الفعالية مجموعة من الأنشطة تضمنت الحكواتي، جولة في القطار، تجربة علمية في صناعة كرات الثلج، تزيين رجل الثلج، تحضير وخبز البسكويت، والأشغال اليدوية، وسط جو تفاعلي ساهم في رسم البسمة على وجوه الأطفال الحاضرين، مختتمة بتوزيع الهدايا الرمزية عليهم.
ويشار إلى أن مركز هيا الثقافي الذي كان قد تأسس في العام 1976 والذي أعيد افتتاحه في العام 2014 يسعى لتطوير قدرات ومهارات الأطفال في شتى النواحي وتعزيز مواهبهم من خلال مرافقه وأقسامه المختلفة والمتنوعة، ويعمل المركز اليوم كقرية ثقافية فنية غنية بمساحاتها وبرامجها المتنوعة.








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