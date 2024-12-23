((الخدمات المالية العربية)) ومصرف المتوسط يتعاونان لتقديم حلول البطاقات المتطورة في ليبيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬العربية‭ (‬ AFS ‭)‬،‭ ‬المزود‭ ‬الرائد‭ ‬لحلول‭ ‬الدفع‭ ‬الرقمية‭ ‬وأداة‭ ‬تمكين‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإفريقيا،‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬مصرف‭ ‬المتوسط‭ ‬لدعم‭ ‬برنامجه‭ ‬الخاص‭ ‬بالبطاقات‭ ‬الدولية‭ ‬بالدولار‭ ‬الأمريكي‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة،‭ ‬ستقوم‭ ‬شركة‭ ‬ AFS ‭ ‬بتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬شاملة‭ ‬لمعالجة‭ ‬البطاقات‭ ‬ورعايتها،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬توسع‭ ‬تقنيات‭ ‬وخدمات‭ ‬الدفع‭ ‬المتطورة‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭.‬

تعمل‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الابتكار‭ ‬وتحسين‭ ‬قطاع‭ ‬المدفوعات،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬تقديم‭ ‬تقنيات‭ ‬جديدة‭ ‬وتوفير‭ ‬حلول‭ ‬دفع‭ ‬آمنة‭ ‬وسلسة‭ ‬للعملاء‭.‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬قال‭ ‬السيد‭ ‬سامر‭ ‬سليمان،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ AFS ‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المصرف‭ ‬المتوسط‭ ‬لتقديم‭ ‬حلول‭ ‬دفع‭ ‬مبتكرة‭ ‬في‭ ‬ليبيا،‭ ‬حيث‭ ‬تعكس‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬توجه‭ ‬شركة‭ ‬ AFS ‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتقدمة‭ ‬والخدمات‭ ‬المتميزة‭. ‬نهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬نظام‭ ‬دفع‭ ‬قوي‭ ‬ومرن‭ ‬للمستهلكين‭ ‬الليبيين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬بطاقات‭ ‬الدولار‭ ‬الأمريكي‭ ‬الدولي‭ ‬الخاص‭ ‬بالمصرف‭ ‬المتوسط‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عمران،‭ ‬مساعد‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمصرف‭ ‬المتوسط‭: ‬‮«‬تمثل‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ AFS ‭ ‬إنجازاً‭ ‬مهماً‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬مصرف‭ ‬المتوسط‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬مالية‭ ‬حديثة‭ ‬لعملائنا‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬شركة‭ ‬ AFS ،‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬إدخال‭ ‬تقنيات‭ ‬دفع‭ ‬جديدة‭ ‬ستعزز‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء‭ ‬المالية،‭ ‬بينما‭ ‬نضع‭ ‬أساساً‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الابتكار‭ ‬والنمو‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬المدفوعات‭ ‬في‭ ‬ليبيا‮»‬‭.‬