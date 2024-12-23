((الخدمات المالية العربية)) ومصرف المتوسط يتعاونان لتقديم حلول البطاقات المتطورة في ليبيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت شركة الخدمات المالية العربية ( AFS )، المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية وأداة تمكين التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، توقيع اتفاقية استراتيجية مع مصرف المتوسط لدعم برنامجه الخاص بالبطاقات الدولية بالدولار الأمريكي. من خلال هذه الشراكة، ستقوم شركة AFS بتقديم خدمات شاملة لمعالجة البطاقات ورعايتها، مما يعزز توسع تقنيات وخدمات الدفع المتطورة في ليبيا.
تعمل هذه الشراكة على تعزيز التعاون في مجال الابتكار وتحسين قطاع المدفوعات، حيث سيتم تقديم تقنيات جديدة وتوفير حلول دفع آمنة وسلسة للعملاء.
وتعليقًا على هذه الاتفاقية، قال السيد سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة AFS : «نحن سعداء بالتعاون مع المصرف المتوسط لتقديم حلول دفع مبتكرة في ليبيا، حيث تعكس هذه الاتفاقية الاستراتيجية توجه شركة AFS في تمكين المؤسسات المالية في المنطقة من خلال التكنولوجيا المتقدمة والخدمات المتميزة. نهدف إلى تعزيز نظام دفع قوي ومرن للمستهلكين الليبيين من خلال برنامج بطاقات الدولار الأمريكي الدولي الخاص بالمصرف المتوسط».
وأضاف محمد بن عمران، مساعد المدير العام لمصرف المتوسط: «تمثل شراكتنا مع شركة AFS إنجازاً مهماً في مسيرة مصرف المتوسط لتقديم خدمات مالية حديثة لعملائنا. من خلال الاستفادة من خبرات شركة AFS ، نتطلع إلى إدخال تقنيات دفع جديدة ستعزز تجربة العملاء المالية، بينما نضع أساساً لمزيد من الابتكار والنمو في قطاع المدفوعات في ليبيا».
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