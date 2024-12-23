Tuesday, 24 December 2024 06:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((الخدمات المالية العربية)) ومصرف المتوسط يتعاونان لتقديم حلول البطاقات المتطورة في ليبيا

12/23/2024 11:25:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬العربية‭ (‬ AFS ‭)‬،‭ ‬المزود‭ ‬الرائد‭ ‬لحلول‭ ‬الدفع‭ ‬الرقمية‭ ‬وأداة‭ ‬تمكين‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإفريقيا،‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬مصرف‭ ‬المتوسط‭ ‬لدعم‭ ‬برنامجه‭ ‬الخاص‭ ‬بالبطاقات‭ ‬الدولية‭ ‬بالدولار‭ ‬الأمريكي‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة،‭ ‬ستقوم‭ ‬شركة‭ ‬ AFS ‭ ‬بتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬شاملة‭ ‬لمعالجة‭ ‬البطاقات‭ ‬ورعايتها،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬توسع‭ ‬تقنيات‭ ‬وخدمات‭ ‬الدفع‭ ‬المتطورة‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭.‬

تعمل‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الابتكار‭ ‬وتحسين‭ ‬قطاع‭ ‬المدفوعات،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬تقديم‭ ‬تقنيات‭ ‬جديدة‭ ‬وتوفير‭ ‬حلول‭ ‬دفع‭ ‬آمنة‭ ‬وسلسة‭ ‬للعملاء‭.‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬قال‭ ‬السيد‭ ‬سامر‭ ‬سليمان،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ AFS ‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المصرف‭ ‬المتوسط‭ ‬لتقديم‭ ‬حلول‭ ‬دفع‭ ‬مبتكرة‭ ‬في‭ ‬ليبيا،‭ ‬حيث‭ ‬تعكس‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬توجه‭ ‬شركة‭ ‬ AFS ‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتقدمة‭ ‬والخدمات‭ ‬المتميزة‭. ‬نهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬نظام‭ ‬دفع‭ ‬قوي‭ ‬ومرن‭ ‬للمستهلكين‭ ‬الليبيين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬بطاقات‭ ‬الدولار‭ ‬الأمريكي‭ ‬الدولي‭ ‬الخاص‭ ‬بالمصرف‭ ‬المتوسط‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عمران،‭ ‬مساعد‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمصرف‭ ‬المتوسط‭: ‬‮«‬تمثل‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ AFS ‭ ‬إنجازاً‭ ‬مهماً‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬مصرف‭ ‬المتوسط‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬مالية‭ ‬حديثة‭ ‬لعملائنا‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬شركة‭ ‬ AFS ،‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬إدخال‭ ‬تقنيات‭ ‬دفع‭ ‬جديدة‭ ‬ستعزز‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء‭ ‬المالية،‭ ‬بينما‭ ‬نضع‭ ‬أساساً‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الابتكار‭ ‬والنمو‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬المدفوعات‭ ‬في‭ ‬ليبيا‮»‬‭.‬

MENAFN23122024000055011008ID1109025796

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث