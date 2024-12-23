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تعديل جديد على قانون الجمعيات والأندية باستحداث جزاءات إدارية تصل إلى العزل

12/23/2024 7:16:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭ ‬وليد‭ ‬دياب‭:‬


أحالت‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬قانون‭ ‬الجمعيات‭ ‬والأندية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬والهيئات‭ ‬الخاصة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخاصة،‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬استحداث‭ ‬وسائل‭ ‬بديلة‭ ‬للعقوبات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬الحالي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إضافة‭ ‬جزاءات‭ ‬إدارية‭ ‬تمنح‭ ‬الجهة‭ ‬الإدارية‭ ‬التدرج‭ ‬في‭ ‬توقيع‭ ‬الجزاء‭ ‬الإداري‭ ‬وفقا‭ ‬لطبيعة‭ ‬المخالفة‭.‬

ونص‭ ‬التعديل‭ ‬على‭ ‬‮«‬مع‭ ‬عدم‭ ‬الإخلال‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬المدنية‭ ‬أو‭ ‬الجنائية‭ ‬للهيئة‭ ‬الإدارية‭ ‬المختصة‭ ‬عند‭ ‬ثبوت‭ ‬ارتكاب‭ ‬رئيس‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجالس‭ ‬إدارات‭ ‬الجمعيات،‭ ‬أو‭ ‬الأندية‭ ‬الثقافية‭ ‬أو‭ ‬الاجتماعية‭ ‬أو‭ ‬رئيس‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجالس‭ ‬أمناء‭ ‬أو‭ ‬مديري‭ ‬المؤسسات‭ ‬الخاصة‭ ‬أية‭ ‬مخالفة‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬أو‭ ‬القرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذا‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬تنذر‭ ‬المخالف‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬المخالفة‭ ‬وإزالة‭ ‬أسبابها‭ ‬وآثارها‭ ‬فورا‭ ‬أو‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الزمنية‭ ‬التي‭ ‬تحددها‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬امتثاله‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬تصدر‭ ‬قرارا‭ ‬مسببا‭ ‬بأحد‭ ‬الجزاءات‭ ‬الآتية‭:‬

ا‭- ‬توقيع‭ ‬غرامة‭ ‬إدارية‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬خمسين‭ ‬دينارا‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬الالتزام‭ ‬بالإنذار‭ ‬وإزالة‭ ‬المخالفة‭ ‬وتضاعف‭ ‬الغرامة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تكرارها‭ ‬وتتعدد‭ ‬الغرامات‭ ‬بتعدد‭ ‬المخالفات‭.‬

ب‭- ‬العزل‭ ‬من‭ ‬رئاسة‭ ‬أو‭ ‬عضوية‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭ ‬أو‭ ‬النادي‭ ‬الثقافي‭ ‬أو‭ ‬الاجتماعي‭ ‬فقط‭.‬

ويتعين‭ ‬عند‭ ‬توقيع‭ ‬الجزاءات‭ ‬مراعاة‭ ‬طبيعة‭ ‬المخالفة‭ ‬ومدى‭ ‬جسامتها،‭ ‬والعنت‭ ‬الذي‭ ‬بدا‭ ‬من‭ ‬المخالف‭ ‬والمنافع‭ ‬التي‭ ‬جناها‭ ‬والضرر‭ ‬الذي‭ ‬ترتب‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬ويكون‭ ‬تحصيل‭ ‬الغرامات‭ ‬بالطرق‭ ‬المقررة‭ ‬لتحصيل‭ ‬المبالغ‭ ‬المستحقة‭ ‬للدولة‭.‬

ويجوز‭ ‬لمن‭ ‬صدر‭ ‬ضده‭ ‬قرار‭ ‬بأحد‭ ‬هذه‭ ‬الجزاءات‭ ‬أن‭ ‬يتظلم‭ ‬لدى‭ ‬الهيئة‭ ‬الإدارية‭ ‬المختصة‭ ‬خلال‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إخطاره‭ ‬بالقرار،‭ ‬ويبت‭ ‬في‭ ‬التظلم‭ ‬خلال‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬تقديمه،‭ ‬ويعتبر‭ ‬عدم‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬التظلم‭ ‬خلال‭ ‬الأجل‭ ‬المشار‭ ‬إليه‭ ‬بمثابة‭ ‬رفض‭ ‬ضمني‭ ‬له‭ ‬ولصاحب‭ ‬الشأن‭ ‬أن‭ ‬يطعن‭ ‬على‭ ‬القرار‭ ‬الصادر‭ ‬برفض‭ ‬التظلم‭ ‬صراحة‭ ‬أو‭ ‬ضمنا‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬خلال‭ ‬ستين‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إخطاره‭ ‬برفض‭ ‬التظلم‭ ‬أو‭ ‬اعتباره‭ ‬مرفوضا‭ ‬ضمنيا‭ ‬أيهما‭ ‬أقل‭.‬

ويحوز‭ ‬القرار‭ ‬الصادر‭ ‬بالغرامة‭ ‬قوة‭ ‬السند‭ ‬التنفيذي‭ ‬بانقضاء‭ ‬المدة‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬السابقة‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تأمر‭ ‬المحكمة‭ ‬بوقف‭ ‬التنفيذ،‭ ‬وتودع‭ ‬الغرامات‭ ‬في‭ ‬الصندوق‭ ‬المخصص‭ ‬لغرض‭ ‬تقديم‭ ‬الإعانات‭ ‬المالية‭ ‬للجمعيات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخاصة‭.‬

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