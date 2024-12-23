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بايرن ينظم بطولة ((كأس بيكنباور))

12/23/2024 7:15:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ ‬ ‭ (‬قنا‭): ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬الألماني‭ ‬أمس‭ ‬تنظيم‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬كأس‭ ‬بيكنباور‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬لمرة‭ ‬واحدة‭ ‬يوم‭ ‬17‭ ‬مارس‭ ‬المقبل،‭ ‬ضمن‭ ‬احتفالات‭ ‬النادي‭ ‬بذكرى‭ ‬مرور‭ ‬125‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬تأسيسه،‭ ‬بمشاركة‭ ‬أساطير‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية‭. ‬وذكر‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عبر‭ ‬موقعه‭ ‬الرسمي‭ ‬أنه‭ ‬سيكرم‭ ‬فرانز‭ ‬بيكنباور‭ ‬أهم‭ ‬شخصية‭ ‬رياضية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬خلال‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬تشارك‭ ‬فيها‭ ‬فرق‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬السابقين‭ ‬لأندية‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬وإيه‭ ‬سي‭ ‬ميلان،‭ ‬وبوروسيا‭ ‬دورتموند،‭ ‬وشتوتغارت‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية‭ ‬الكبرى‭.‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬مباريات‭ ‬البطولة‭ ‬ستقام‭ ‬داخل‭ ‬الصالة‭ ‬المغطاة‭ ‬بنادي‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ،‭ ‬وسيتم‭ ‬تخصيص‭ ‬جميع‭ ‬عوائدها‭ ‬لمؤسسة‭ ‬فرانز‭ ‬بيكنباور‭.‬

وتوج‭ ‬فرانز‭ ‬بيكنباور‭ ‬بعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الألقاب‭ ‬مع‭ ‬بايرن،‭ ‬ثم‭ ‬أصبح‭ ‬رئيسا‭ ‬للنادي،‭ ‬وفاز‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬لاعبا‭ ‬ومدربا،‭ ‬وكان‭ ‬رئيسا‭ ‬للجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2006‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬ألمانيا،‭ ‬وتوفي‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬ناهز‭ ‬78‭ ‬عاما‭.‬


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