بايرن ينظم بطولة ((كأس بيكنباور))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
برلين – (قنا): أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني أمس تنظيم بطولة «كأس بيكنباور»، التي ستقام لمرة واحدة يوم 17 مارس المقبل، ضمن احتفالات النادي بذكرى مرور 125 عاما على تأسيسه، بمشاركة أساطير الأندية الأوروبية. وذكر النادي في بيان عبر موقعه الرسمي أنه سيكرم فرانز بيكنباور أهم شخصية رياضية في تاريخ بايرن ميونخ خلال البطولة التي تشارك فيها فرق من اللاعبين السابقين لأندية ريال مدريد، وإيه سي ميلان، وبوروسيا دورتموند، وشتوتغارت وغيرها من الأندية الأوروبية الكبرى.
وأضاف البيان أن مباريات البطولة ستقام داخل الصالة المغطاة بنادي بايرن ميونخ، وسيتم تخصيص جميع عوائدها لمؤسسة فرانز بيكنباور.
وتوج فرانز بيكنباور بعدد كبير من الألقاب مع بايرن، ثم أصبح رئيسا للنادي، وفاز بكأس العالم لاعبا ومدربا، وكان رئيسا للجنة المنظمة لكأس العالم 2006 التي استضافتها ألمانيا، وتوفي في السابع من يناير الماضي عن عمر ناهز 78 عاما.
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