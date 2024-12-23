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مياه جرش: عطاء لتحديث الشبكات في قضاء المصطبة

12/23/2024 3:00:04 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - طرحت مديرية المياه في محافظة جرش، اليوم الاثنين، عطاء استبدال وصيانة شبكات المياه في قضاء المصطبة، وذلك بعد حصولها على منحة بقيمة 7 ملايين دولار من الحكومة الكورية.

وقال مدير المديرية، مروان العياصرة، إن المديرية طرحت العطاء الخاص بالمشروع ومن المقرر المباشرة في تنفيذه العام المقبل، حيث ستستغرق مدة التنفيذ عامين.

وأشار إلى أن الدراسات الفنية اللازمة للمشروع قد تم إعدادها من قبل فريق فني متخصص، وفق أولويات تهدف إلى تقليل نسبة الفاقد من المياه التي تبلغ حاليا نحو 42 بالمئة.

وأكد أن المشروع سيسهم بشكل كبير في تحسين عملية التزويد المائي داخل القضاء، إضافة إلى تقليل الكلف التشغيلية المتعلقة بتشغيل شبكات المياه، ما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين."

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