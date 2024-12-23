مياه جرش: عطاء لتحديث الشبكات في قضاء المصطبة

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- Khaberni) خبرني - طرحت مديرية المياه في محافظة جرش، اليوم الاثنين، عطاء استبدال وصيانة شبكات المياه في قضاء المصطبة، وذلك بعد حصولها على منحة بقيمة 7 ملايين دولار من الحكومة الكورية.
وقال مدير المديرية، مروان العياصرة، إن المديرية طرحت العطاء الخاص بالمشروع ومن المقرر المباشرة في تنفيذه العام المقبل، حيث ستستغرق مدة التنفيذ عامين.
وأشار إلى أن الدراسات الفنية اللازمة للمشروع قد تم إعدادها من قبل فريق فني متخصص، وفق أولويات تهدف إلى تقليل نسبة الفاقد من المياه التي تبلغ حاليا نحو 42 بالمئة.
وأكد أن المشروع سيسهم بشكل كبير في تحسين عملية التزويد المائي داخل القضاء، إضافة إلى تقليل الكلف التشغيلية المتعلقة بتشغيل شبكات المياه، ما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين."
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