الصين ترفض تحقيقا أمريكيا ضد قطاع رقائقها الإلكترونية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بكين - 23 - 12 (كونا) -- أعربت الصين اليوم الاثنين عن استيائها ورفضها البالغين للتحقيق الذي أطلقته الولايات المتحدة وفق (البند 301 من قانون التجارة الأمريكي عام 1974) ضد السياسات التي ينتهجها قطاع الرقائق الإلكترونية الصيني.
ونقل تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في) عن وزارة التجارة الصينية قولها في بيان إن التحقيق الذي فتحه مكتب الممثل التجاري الأمريكي يكتسب طابعا أحاديا وحمائيا واضحا فيما أقرت منظمة التجارة العالمية بعدم شرعية تعريفات البند (301) الجمركية المفروضة على منتجات الصين منذ فترة طويلة مشيرة إلى أن بكين قدمت احتجاجا رسميا عدة مرات بشأن ذلك.
واعتبر البيان أن هذا التحقيق يأتي في إطار قمع الولايات المتحدة للصين واحتياجاتها السياسية المحلية وسيعطل استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية للرقائق الإلكترونية كما أنه سيضر بمصالح الشركات والمستهلكين الأمريكان.
وأضاف أن الولايات المتحدة قدمت إعانات ضخمة لقطاع الرقائق المحلي من خلال قانون (الرقائق والعلوم) لترتفع حصة شركاتها في سوق الرقائق العالمية إلى حوالي 50 بالمئة بينما تتهم الصين ب"الممارسات غير السوقية" وتضخم "التهديد الصيني" ما يعد "تناقضا كبيرا".
ولفت إلى أن الرقائق المصنوعة في الصين تمثل 3ر1 بالمئة فقط من حصة السوق الأمريكية وصادرات الصين من الرقائق الإلكترونية إلى الولايات المتحدة وهي أقل بكثير من وارداتها منها بحسب تقرير أصدرته أخيرا وزارة التجارة الأمريكية.
وحث البيان واشنطن على احترام الحقائق والقواعد التجارية متعددة الأطراف والتوقف الفوري عن أخطائها منوها إلى أن الصين ستتابع عن كثب تطورات التحقيق وستتخذ كافة التدابير اللازمة للدفاع بقوة عن حقوقها ومصالحها. (النهاية)
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