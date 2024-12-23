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الصين ترفض تحقيقا أمريكيا ضد قطاع رقائقها الإلكترونية

12/23/2024 2:33:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بكين - 23 - 12 (كونا) -- أعربت الصين اليوم الاثنين عن استيائها ورفضها البالغين للتحقيق الذي أطلقته الولايات المتحدة وفق (البند 301 من قانون التجارة الأمريكي عام 1974) ضد السياسات التي ينتهجها قطاع الرقائق الإلكترونية الصيني.
ونقل تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في) عن وزارة التجارة الصينية قولها في بيان إن التحقيق الذي فتحه مكتب الممثل التجاري الأمريكي يكتسب طابعا أحاديا وحمائيا واضحا فيما أقرت منظمة التجارة العالمية بعدم شرعية تعريفات البند (301) الجمركية المفروضة على منتجات الصين منذ فترة طويلة مشيرة إلى أن بكين قدمت احتجاجا رسميا عدة مرات بشأن ذلك.
واعتبر البيان أن هذا التحقيق يأتي في إطار قمع الولايات المتحدة للصين واحتياجاتها السياسية المحلية وسيعطل استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية للرقائق الإلكترونية كما أنه سيضر بمصالح الشركات والمستهلكين الأمريكان.
وأضاف أن الولايات المتحدة قدمت إعانات ضخمة لقطاع الرقائق المحلي من خلال قانون (الرقائق والعلوم) لترتفع حصة شركاتها في سوق الرقائق العالمية إلى حوالي 50 بالمئة بينما تتهم الصين ب"الممارسات غير السوقية" وتضخم "التهديد الصيني" ما يعد "تناقضا كبيرا".
ولفت إلى أن الرقائق المصنوعة في الصين تمثل 3ر1 بالمئة فقط من حصة السوق الأمريكية وصادرات الصين من الرقائق الإلكترونية إلى الولايات المتحدة وهي أقل بكثير من وارداتها منها بحسب تقرير أصدرته أخيرا وزارة التجارة الأمريكية.
وحث البيان واشنطن على احترام الحقائق والقواعد التجارية متعددة الأطراف والتوقف الفوري عن أخطائها منوها إلى أن الصين ستتابع عن كثب تطورات التحقيق وستتخذ كافة التدابير اللازمة للدفاع بقوة عن حقوقها ومصالحها. (النهاية)

س ل ق / ر س



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