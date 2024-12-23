الصناعة: خطوات فاعلة لتعزيز البنية التحتية للتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية

MENAFN - Alghad Newspaper) طارق الدعجة

عمان- كشفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن أهم الإنجازات التي تحققت ضمن الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية للأعوام (2023-2025)، التي تلخصت في أربعة محاور رئيسية: الأطر القانونية والتنظيمية، لوجستيات التجارة وتسهيل التجارة وحلول الدفع، البنية التحتية وخدمات المعلومات والاتصالات وتنمية المهارات والحصول على التمويل.

وفي محور الأطر القانونية والتنظيمية، أوضحت الوزارة أنها، بالتعاون مع الجهات الشريكة، قامت بدراسة تقييم التشريعات الناظمة للتجارة الإلكترونية من خلال فريق متخصص، بهدف إيجاد إطار قانوني ينظم التجارة الإلكترونية ويسهم في تعزيز البيئة التنظيمية لهذا القطاع، ومعالجة الفجوات الحالية.

أما فيما يتعلق بمحور تنمية المهارات والحصول على التمويل، فأوضحت الوزارة أنها عملت على نشر معلومات الأسواق وعدد من التقارير باللغتين الإنجليزية والعربية على منصة التصدير الأردنية من خلال شركة بيت التصدير، بالإضافة إلى ذلك، أطلقت مشروعا تدريبيا عبر منصة التعلم "ecomConnect"، يوفر برنامجا تدريبيا متكاملا من قبل خبراء متخصصين في التجارة الإلكترونية، ويقدم مزيجا من المواد التعليمية عبر الإنترنت، مما يوفر المهارات والقدرات اللازمة للوصول إلى أسواق جديدة للمشاركين، وتم استقطاب حوالي 25 شركة كمرحلة أولى للاستفادة من هذا البرنامج.

وأشارت الوزارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية تدعم تصميم وتنفيذ مشاريع تزيد من استخدام المنشآت الاقتصادية الأردنية لحلول التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى تمويل تنفيذ برامج خاصة في هذا المجال لدعم الشركات الصغيرة والميكروية للتحول نحو أدوات التجارة غير التقليدية.

كما تعمل على برنامج لتشبيك طلاب الجامعات مع المنشآت الأردنية لبناء القدرة المؤسسية وحلول الابتكار لاستخدام التجارة الإلكترونية وتقنيات الترويج الحديثة، وذلك خلال العام المقبل.

في محور لوجستيات التجارة وتسهيل التجارة وحلول الدفع، أوضحت الوزارة أنه تم إعداد إطار لدراسة جدوى بهدف إنشاء مركز للتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية الإلكترونية في الأردن بالتعاون مع شركة تطوير العقبة، وبصدد الخروج بخطة عمل لتذليل التحديات وتعظيم مجالات التحسين الواردة في الدراسة.

كما تم ضمن هذا المحور إنشاء مركز جمرك التجارة الإلكترونية والنقل السريع، حيث يتولى المركز إجراءات إتمام عمليات التخليص الجمركي على الصادرات والواردات البريدية. سيكون المركز بمثابة مركز لوجستي لواردات التجارة الإلكترونية بالتعاون مع دائرة الجمارك والبريد الأردني وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، كما تم اعتماد آليات جديدة عدة تسهل عملية الدفع للعمليات التجارية الإلكترونية بطريقة آمنة وتضمن مصلحة جميع الأطراف.

وفيما يتعلق بمحور البنية التحتية وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أكدت الوزارة أن الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية تسعى إلى توفير بيانات شاملة ودقيقة توجه في رسم السياسات وتلبي الاحتياجات ذات الصلة، من خلال العمل المشترك على بناء قاعدة بيانات لجمع ونشر إحصاءات وطنية بمؤشرات تشمل التجارة الإلكترونية المحلية والعابرة للحدود للسلع والخدمات بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة. يتم حاليا العمل على استقطاب خبراء لإجراء دراسة تقييم الوضع الحالي وتحديد آلية تبادل البيانات، لإنجاز هذا المحور.

يذكر أن الحكومة أقرت في العام 2023 الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية كإحدى مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى توفير بيئة ممكنة للتجارة الإلكترونية، وجذب الاستثمارات والأعمال، وتوفير فرص دخل أفضل للأردنيين، وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال حلول التجارة الإلكترونية وتقنيات التداول الحديثة محليا وعالميا.

وسيتم تنفيذ الاستراتيجية على ثلاث مراحل خلال عشرة أعوام، بما يتناسق مع الجدول الزمني لرؤية التحديث الاقتصادي. تركز المرحلة الأولى بشكل خاص على إنشاء آلية تنسيق وطنية خاصة بالتجارة الإلكترونية، ومراجعة الإطار القانوني والتنظيمي الحالي لتهيئة بيئة ممكنة للتجارة الإلكترونية في الأردن.

وتهدف المرحلة الثانية إلى بناء ميزة تنافسية في التجارة الإلكترونية بناء على النتائج المتوقع تحقيقها خلال المرحلة الأولى، فيما تهدف المرحلة الثالثة إلى تطوير ميزة تنافسية رائدة والتكيف مع تقنيات التجارة الإلكترونية المستجدة بهدف جعل الأردن من أسرع مراكز التجارة الإلكترونية نموا في المنطقة.







