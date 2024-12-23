العميد رجب: استشهاد رقيب أول مهران قادوس برصاص خارجين على القانون في مخيم جنين

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - أعلن الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب، استشهاد رقيب أول مهران قادوس، مرتب الشرطة الفلسطينية، من قرية عراق بورين، اليوم الاثنين، بعد استهدافه بإطلاق نار من قبل خارجين على القانون، أثناء قيامه بواجبه الوطني في مخيم جنين.
وقال العميد رجب، إن هذه الجريمة النكراء التي طالت أحد أفراد المؤسسة الأمنية، وهو الشهيد الثاني منذ انطلاق حملة“حماية وطن”، لن تزيد قوى الأمن إلا إصرارًا وعزيمة على مواجهة كل من يحاول تهديد أمن الوطن أو التمرد على سيادة القانون.
وشدد على أن يد العدالة ستطال كل من تسول له نفسه المساس بأمن شعبنا، ولن يكون هناك أي تساهل مع هذه الفئة الضالة الخارجة على القانون.
وأكد ان الأجهزة الأمنية ستواصل وبكل ما اوتيت من قوة، العمل لفرض النظام والقضاء على الفوضى وحماية أمن شعبنا مهما كانت التضحيات.
ودعا كافة المواطنين إلى الوقوف صفًا واحدًا مع الأجهزة الأمنية، وتقديم الدعم والتعاون الكامل في ملاحقة هؤلاء المجرمين، لضمان تحقيق الأمن والاستقرار في وطننا الحبيب.
يذكر أن الشهيد مساعد أول/ ساهر فاروق جمعة ارحيل مرتب الحرس الرئاسي، ارتقى أمس الأحد، أثناء أداء واجبه الوطني، إثر تعرضه وزملاءه لإطلاق نار غادر من قبل الخارجين على القانون في مخيم جنين.
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