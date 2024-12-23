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عاجل المركزي: شركات التأمين المنسحبة من ضد الغير ستُمنع من إبرام الشامل

12/23/2024 7:12:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مهند الجوابرة -
أكدت دائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي أنه لا يجوز لشركة التأمين الحاصلة على أي من الإجازات المتعلقة بتأمين المركبات أن تمتنع عن تأمين أي مركبة وفقا لأحكام نظام التأمين الإلزامي رقم (52) لسنة 2024 وتحت طائلة المسؤولية القانونية .
وقالت الدائرة في ردها على استفسارات "الوكيل الإخباري" المتعلقة بمصير عقود تأمين المركبات في حال الغاء شركات تأمين عقود الالزامي: أن إصدار عقود التأمين الإلزامي للمركبات المستوفية الشروط المقررة في قانون السير النافذ يتولاها المكتب الموحد بإدارة الإتحاد الأردني لشركات التأمين وفقا لنظام الدور ونيابة عن شركة التأمين ويحظر على المكتب الموحد قبول أي توجيهات من الشركة تؤدي إلى توقف الشركة عن الاكتتاب في التأمين الإلزامي للمركبات.
وبحسب ما سبق فإنه لا يجوز لشركة التأمين التوقف عن الاكتتاب في عقود التأمين الالزامي إلا بعد الغاء إجازة تأمين المركبات وبموافقة مسبقة من مجلس إدارة البنك المركزي.
وبينت الدائرة في ردها أنه وفي حال طلبت شركة التأمين الغاء إجازة تأمين المركبات يتم دراسة الطلب من قبل البنك المركزي وفي حال الموافقة فإنه يترتب على الشركة منعها من إبرام عقود تأمين في تلك الإجازة بالكامل (تأمين المركبات الالزامي والتكميلي) مع بقاء جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود أبرمت قبل وقف الترخيص أو إلغاؤه صحيحة وسارية المفعول واستمرار مسؤولية شركة التأمين عنها عملاً بأحكام المادة (43) من قانون تنظيم اعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021.








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