فرص عمل للأردنيين في شركة حكومية

فرص عمل للأردنيين في شركة حكومية
التاريخ
12/23/2024 1:10:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت شركة حكومية وبالتنسيق مع هيئة الخدمة والإدارة العامة عن حاجتها للوظائف التالية أدناه في الجدول .
وبحسب إعلان الشركة فإن الوظائف المتاحة تستهدف أصحاب الخبرة التي لا تقل عن 3 - 7 سنوات في أكثر من مجال داخل الشركة.
تالياً الجدول :
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