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فرص عمل للأردنيين في شركة حكومية

12/23/2024 1:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة حكومية وبالتنسيق مع هيئة الخدمة والإدارة العامة عن حاجتها للوظائف التالية أدناه في الجدول .


وبحسب إعلان الشركة فإن الوظائف المتاحة تستهدف أصحاب الخبرة التي لا تقل عن 3 - 7 سنوات في أكثر من مجال داخل الشركة.
تالياً الجدول :









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