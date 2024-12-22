ليفربول يهزم (توتنهام هوتسبر) ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 22 - 12 (كونا) -- عزز فريق (ليفربول) صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم بعد فوزه اليوم الاحد على مضيفه (توتنهام هوتسبر) بستة اهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة ال17 من الدوري.
وافتتح الكولومبي لويس دياز التهديف للضيوف عند الدقيقة ال23 وأضاف الأرجنتيني اليكسيس ماك أليستر الهدف الثاني في الدقيقة ال36 فيما نجح الإنجليزي جيمس اديسون بتقليص النتيجة لاصحاب الارض بهدف في الدقيقة 41.
وعمق المجري دومينيك سوبوسلاي الفارق من جديد لمصلحة (ليفربول) بهدف ثالث في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الاول.
وبعد بداية الشوط الثاني بتسع دقائق سجل الدولي المصري محمد صلاح الهدف الرابع ثم الخامس بعده بسبع دقائق في حين سجل المقدوني ديان كولوسيفسكي الهدف الثاني لفريقه (توتنهام) في الدقيقة 72 واضاف زميله الإنجليزي دومينيك سولانكي الهدف الثالث في الدقيقة 83.
وعاد دياز ليوقع على الهدف الثاني له والسادس لفريقه في الدقيقة 85 ليحقق بذلك ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيد (ليفربول) في صدارة الدوري إلى 39 نقطة وتنقصه مباراة مؤجلة فيما تجمد (توتنهام هوتسبر) في المركز ال11 بمجموع 23 نقطة. (النهاية)
م ر ن / م ع ح ع
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