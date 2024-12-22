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ليفربول يهزم (توتنهام هوتسبر) ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

12/22/2024 11:28:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 22 - 12 (كونا) -- عزز فريق (ليفربول) صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم بعد فوزه اليوم الاحد على مضيفه (توتنهام هوتسبر) بستة اهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة ال17 من الدوري.
وافتتح الكولومبي لويس دياز التهديف للضيوف عند الدقيقة ال23 وأضاف الأرجنتيني اليكسيس ماك أليستر الهدف الثاني في الدقيقة ال36 فيما نجح الإنجليزي جيمس اديسون بتقليص النتيجة لاصحاب الارض بهدف في الدقيقة 41.
وعمق المجري دومينيك سوبوسلاي الفارق من جديد لمصلحة (ليفربول) بهدف ثالث في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الاول.
وبعد بداية الشوط الثاني بتسع دقائق سجل الدولي المصري محمد صلاح الهدف الرابع ثم الخامس بعده بسبع دقائق في حين سجل المقدوني ديان كولوسيفسكي الهدف الثاني لفريقه (توتنهام) في الدقيقة 72 واضاف زميله الإنجليزي دومينيك سولانكي الهدف الثالث في الدقيقة 83.
وعاد دياز ليوقع على الهدف الثاني له والسادس لفريقه في الدقيقة 85 ليحقق بذلك ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيد (ليفربول) في صدارة الدوري إلى 39 نقطة وتنقصه مباراة مؤجلة فيما تجمد (توتنهام هوتسبر) في المركز ال11 بمجموع 23 نقطة. (النهاية)

م ر ن / م ع ح ع



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