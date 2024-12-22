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المصارعة الحرة تتقلد 5 ميداليات ملونة في البطولة العربية بتونس

12/22/2024 11:25:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري - موفد اتحاد الإعلام الرياضي







تونس - أضاف المنتخب الوطني للمصارعة الحرة، 5 ميداليات ملونة (ذهبيتين وفضية وبرونزيتين) إلى رصيد المنتخب الوطني مع ختام مشاركته في البطولة العربية للمصارعة، التي أقيمت منافساتها في صالة قصر الرياضة بمنطقة المنزه بالعاصمة تونس.
ونجح الشقيقان أورتس شاميل (وزن 74 كغم) وارزو شاميل (وزن 79 كغم) في إحراز الميدالية الذهبية، وجاءت الميدالية الفضية عبر اللاعب عبدالله مكون (وزن 86 كغم)، فيما تقلد اللاعبان زيد مصلح (وزن 70 كغم) وعبدالكريم أبو ادعيج (وزن 92 كغم) الميدالية البرونزية.
وكان المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية قد أحرز خمس ميداليات ملونة (ذهبيتين وفضيتين وبرونزية)، ليرتفع رصيد الأردن من الميداليات العربية (تونس 2024) إلى 10 ميداليات ملونة (4 ذهبيات و3 فضيات و3 برونزيات).

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