المصارعة الحرة تتقلد 5 ميداليات ملونة في البطولة العربية بتونس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري - موفد اتحاد الإعلام الرياضي
تونس - أضاف المنتخب الوطني للمصارعة الحرة، 5 ميداليات ملونة (ذهبيتين وفضية وبرونزيتين) إلى رصيد المنتخب الوطني مع ختام مشاركته في البطولة العربية للمصارعة، التي أقيمت منافساتها في صالة قصر الرياضة بمنطقة المنزه بالعاصمة تونس.
ونجح الشقيقان أورتس شاميل (وزن 74 كغم) وارزو شاميل (وزن 79 كغم) في إحراز الميدالية الذهبية، وجاءت الميدالية الفضية عبر اللاعب عبدالله مكون (وزن 86 كغم)، فيما تقلد اللاعبان زيد مصلح (وزن 70 كغم) وعبدالكريم أبو ادعيج (وزن 92 كغم) الميدالية البرونزية.
وكان المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية قد أحرز خمس ميداليات ملونة (ذهبيتين وفضيتين وبرونزية)، ليرتفع رصيد الأردن من الميداليات العربية (تونس 2024) إلى 10 ميداليات ملونة (4 ذهبيات و3 فضيات و3 برونزيات).
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