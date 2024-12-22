أيام قرطاج السينمائية تختتم فعالياتها بقصص ملهمة عن الصمود والإنسانية

MENAFN - Alghad Newspaper) إسراء الردايدة

تونس- اختتمت أمس، فعاليات الدورة الـ35 لأيام قرطاج السينمائية، التي استمرت 8 أيام، عرض فيها 218 فيلما من 21 دولة. وتميزت هذه الدورة بحضور قوي للسينما التونسية، حيث شاركت بـ12 فيلما، إضافة إلى تكريم السينما الفلسطينية كضيف شرف، إلى جانب الأردن والسنغال.



وشملت الفعاليات عروضًا في المؤسسات السجنية والثكنات العسكرية، مما يعكس التزام المهرجان بنشر الثقافة السينمائية في مختلف الأوساط.



وفي حفل الختام، تم توزيع الجوائز على الفائزين في مختلف المسابقات الرسمية ؛ حيث حصد "الذراري الحمر" للمخرج لطفي عاشور (تونس) التانيت الذهبي في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، بينما تقاسم فيلم "سلمى" للمخرج جود سعيد (سورية) مع "الذراري الحمر" جائزة الجمهور للفيلم الروائي الطويل.



الذراري الحمر.. براءة في مواجهة الإرهاب

فيلم "الذراري الحمر" من إخراج لطفي عاشور، الذي حصل على جائزة الجمهور للفيلم الروائي الطويل، يقدم قصة مؤثرة عن العنف والقسوة في الريف التونسي من خلال عيون طفل صغير. الفيلم، الذي تبلغ مدته 101 دقيقة، هو إنتاج مشترك بين تونس، فرنسا، بلجيكا، بولندا، السعودية وقطر، ويستند إلى حادثة واقعية حدثت في 2015 خلال الاضطرابات في تونس.



تتابع القصة الشاب أشرف، راعي الماعز البالغ من العمر 14 عامًا، وابن عمه نزار، اللذين يعيشان في ظروف صعبة في قرية ريفية. خلال رحلة إلى جبل مغيلة، حيث تسود تهديدات من الألغام والجهاديين، تنقلب حياتهما رأسًا على عقب عندما يُقتل نزار بوحشية على يد متطرفين، ويُترك أشرف ليحمل رأس قريبه إلى المنزل.









مشهد من فيلم الذراري الحمر

المخرج لطفي عاشور يقدم القصة من وجهة نظر أشرف، مما يعمق الإحساس بالعجز والصراع الداخلي. استخدام التصوير القريب لوجه الطفل يعكس الصدمة النفسية التي يعانيها.



مدير التصوير فويتشيخ ستارون يجلب أسلوبًا بصريًا ديناميكيًا يمزج بين الواقع والخيال، مع انتقالات سلسة بين الماضي واللحظة الراهنة. وتصميم الصوت الذي أبدعه أيمن العبيدي يسهم بشكل كبير في إيصال مشاعر الشخصية الرئيسية من خلال تضخيم اللحظات المروعة وتداعياتها.



ويوضح الفيلم واقعا من المجتمع التونسي حيث الطفولة قصيرة والأمل نادر، مع تصوير لتناقضات الحياة اليومية والضغوط بين الحكومة والجهاديين. كما يبرز غياب الدعم المؤسسي لعائلة أشرف، مما يدفعهم للتعامل مع المأساة بمفردهم.



وقدم الطفل علي هلالي في دور أشرف أداءً رائعًا يعكس عمق المشاعر والصراعات النفسية. ويد دبّابي في دور صديقة نزار تضيف بُعدًا عاطفيًا آخر للقصة.







طاقم فيلم الذراري الحمر التونسي



"سلمى" السوري.. أفضل ممثلة وجائزة الجمهور

فيلم "سلمى" للمخرج السوري جود سعيد يتناول قصة سلمى، المعلمة السورية التي تتحول إلى رمز للشجاعة والصمود إثر زلزال مدمر يضرب اللاذقية، يسلط الضوء على نضالها للحفاظ على أسرتها ومجتمعها في ظل ظروف قاسية. يبرز العمل التحديات التي تواجهها النساء السوريات في زمن الحرب والكوارث، ويعالج قضايا مثل الفقر، الظلم الاجتماعي واستغلال النفوذ.



وفاز فيلم "سلمى" بجائزتين في الدورة الخامسة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية، حيث نال جائزة الجمهور للفيلم الروائي الطويل بالتساوي مع فيلم "الذراري الحمر"، بالإضافة إلى جائزة أفضل ممثلة التي حصلت عليها سلاف فواخرجي تقديرًا لأدائها في العمل، رغم الانتقادات التي رافقت بعض مشاهدها.







مشهد من فيلم سلمى السوري



تدور القصة حول سلمى التي تفقد زوجها وتعيش مع عمها وطفليها، متحملة عبء إعالة الأسرة رغم المصاعب القانونية والاجتماعية. تواجه استغلالاً من مهربين وصدامات مع رجال نفوذ، لكنها تجد نفسها مرشحة تمثل المهمشين في مجلس الشعب، قبل أن تتعرض لضغوط تدفعها للتخلي عن هذا الحلم.



رغم عودة سلاف فواخرجي إلى السينما بعد غياب طويل، إلا أن أداءها في هذا العمل كان أقل من المعتاد، حيث بدت في بعض المشاهد وكأنها لا تعيش الشخصية بالكامل، مما جعل الأداء يبدو غير حقيقي أحيانًا. ومع ذلك، نالت جائزة أفضل ممثلة في الدورة الخامسة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية، وهو ما أثار جدلًا بين النقاد والجمهور، خاصة مع قوة المنافسة بين الأعمال المشاركة.



مخرج الفيلم جود سعيد يمزج بين الدراما والكوميديا السوداء في معالجة تداعيات الزلزال والحرب، مع إظهار التناقض بين الطبقات الاجتماعية، حيث يصور كفاح الطبقة الفقيرة مقابل استغلال الأثرياء للمعاناة، خاصة من خلال التقاط يوميات السوريين بلمسة واقعية مع مشاهد للريف والمؤسسات والنقل العام.



ورغم الانتقادات التي طالت المخرج بسبب قربه من السلطة في سورية، قدم سعيد في فيلمه شهادة مؤثرة على واقع السوريين، خاصة النساء، وسط الحرب والكوارث.









المخرج السوري جود سعيد



"الفيلم عمل فدائي".. إعادة تشكيل الأرشيف بين المقاومة والسينما

"الفيلم عمل فدائي" للمخرج الفلسطيني كمال الجعفري الذي فاز بالتانيت الذهبي في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، هو عمل سينمائي يتحدى السرديات السائدة من خلال مقاربة جريئة وابتكارية للأرشيف الفلسطيني، الذي تعرض لنهب ممنهج أثناء الاجتياح الإسرائيلي لبيروت العام 1982.



يتناول الفيلم واقعة الاستيلاء على مركز الأبحاث الفلسطيني وما تبع ذلك من نهب لوثائق تاريخية وصور ثابتة ومتحركة. يقدم الجعفري رؤيته من خلال استخدام مواد أرشيفية موجودة في الأرشيف الإسرائيلي، مما يطرح تساؤلات حول ملكية التاريخ وكيفية استعادته وتفسيره. هذه المواد الأرشيفية يتم التعامل معها بشكل "تخريبي بصري وصوتي"، إذ يعيد المخرج تشكيلها لتصبح أرشيفًا مضادًا يواجه السرد الكولونيالي ويقدم رواية بديلة.



من خلال "الفيلم عمل فدائي"، يعيد كمال الجعفري تعريف مفهوم المقاومة في السينما، متجاوزًا الحدود التقليدية للأفلام الوثائقية. الفيلم لا يقتصر على توثيق الحدث، بل يستخدم الوسائط البصرية لإعادة تشكيل السرد الفلسطيني. يربط الجعفري بين الماضي والحاضر، مستحضرًا صورًا وذكريات تعرضت لمحاولة محو منهجية، ومسلطًا الضوء على دور السينما في إحياء الذاكرة الجماعية للشعب الفلسطيني.



ويمتاز الفيلم بلغة بصرية مكثفة تسخر من المواد الأرشيفية المأخوذة من الأرشيف الإسرائيلي. أسلوب الجعفري يقوم على "الهدم وإعادة البناء"، حيث يعيد تفسير الصور المسروقة ضمن سياق فلسطيني. يعتمد الفيلم على تقنيات مونتاج مبتكرة، تضيف إلى المشاهد إحساسًا بالانتماء والمقاومة. تصميم الصوت في الفيلم يعزز التجربة البصرية، حيث تمتزج الأصوات الطبيعية مع المؤثرات الصوتية التي تحمل المشاهد في رحلة عاطفية غنية.



ويطرح الفيلم رسالة عميقة عن أهمية استعادة السرديات التاريخية المسروقة وضرورة مقاومة الهيمنة الثقافية. من خلال عمله، يطالب الجعفري بحق الفلسطينيين في أرشيفهم وتاريخهم، ويكشف كيف يمكن للفن أن يصبح سلاحًا فعالًا في مواجهة الاحتلال. كما يمثل الفيلم تذكيرًا بقدرة السينما على استعادة الحقوق الثقافية وتحفيز النقاشات حول الهوية والذاكرة.



الفائزون في "قرطاج السينمائي"

توزعت الجوائز على مختلف الفئات بشكل يعكس تنوع الأعمال وتميزها. في فئة جوائز الجمهور، حصل فيلم "في قاعة الانتظار" لمعتصم طه (فلسطين) على جائزة الجمهور للفيلم الروائي القصير، بينما تقاسم كل من فيلم "سلمى" لجود سعيد (سورية) و"الذراري الحمر" للطفي عاشور (تونس) جائزة الجمهور للفيلم الروائي الطويل. أما جائزة أفضل فيلم للسينما الواعدة فكانت من نصيب فيلم "اللعنة" لبثينة علولو (تونس).



في المسابقة الوطنية التونسية، حاز فيلم "ثنية عيشة" لسالمة الهبي على جائزة أفضل فيلم تونسي قصير، وفاز فيلم "لون الفسفاط" لرضا التليلي بجائزة أفضل فيلم وثائقي طويل تونسي، بينما حصل فيلم "قنطرة" لوليد مطار على جائزة أفضل فيلم روائي طويل تونسي.



في فئة الأفلام الوثائقية القصيرة، ذهب التانيت البرونزي إلى فيلم "رحلة باهاتي في التربية الجنسية" لسيتاباوو كاياراي (كينيا)، والتانيت الفضي لفيلم "فريحة" لبدر يوسف (اليمن)، بينما نال التانيت الذهبي فيلم "الأيام الأخيرة مع إليان" لمهدي الحجري (تونس).



أما في الأفلام الوثائقية الطويلة، فقد حصل فيلم "NDar Saga Waalo" لعصمان وليام مباياي (السنغال) على تنويه خاص من لجنة التحكيم، وفاز فيلم "ماتيلا" لعبد الله يحي (تونس) بالتانيت البرونزي، والتانيت الفضي كان من نصيب فيلم "تونغو SAA، يستيقظ في الليل" لنيلسون ماكينغو (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، بينما حصل فيلم "الفيلم عمل فدائي" لكمال الجعفري (فلسطين) على التانيت الذهبي.



في الأفلام الروائية القصيرة، نال فيلم "عالحافة" لسحر العشي (تونس) التانيت البرونزي، والتانيت الفضي كان لفيلم "أحلى من الأرض" لشريف البنداري (مصر)، بينما حصل فيلم "بعد ذلك لن يحدث شيء" لإبراهيم عمر (السودان) على التانيت الذهبي.



وفي الأفلام الروائية الطويلة، حصل فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" لخالد منصور (مصر) على تنويه خاص من لجنة التحكيم، بينما فاز فيلم "عايشة" بجائزة أفضل تركيب، وفيلم "القرية المجاورة للجنة" بجائزة أفضل صورة، وذهبت جائزة أفضل موسيقا إلى فيلم "أرزة" (لبنان). كما حصل سامي لشعة (الجزائر) على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "الاختفاء"، وسلاف فواخرجي (سورية) على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "سلمى"، بينما نال بودي أسيانبي (نيجيريا) جائزة أفضل سيناريو عن فيلم "الرجل مات".



جائزة العمل الأول "الطاهر شريعة" كانت من نصيب فيلم "هانامي" لدنيس فرنانديز (الرأس الأخضر)، وحصل فيلم "دمبا" لمامادو ديا (السنغال) على التانيت البرونزي، والتانيت الفضي لفيلم "إلى عالم مجهول" لمهدي فليفل (فلسطين)، بينما حصد فيلم "الذراري الحمر" للطفي عاشور (تونس) التانيت الذهبي.











أبطال فيلم "إلى أرض مجهولة" الفلسطيني-(من المصدر)



