اعتماد مجلس إدارة القيادات العربية الشابة بعضوية الأردن

اعتمد ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء الدفاع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، تشكيل مجلس إدارة "القيادات العربية الشابة" بعضوية 11 شخصية عربية.



ويترأس المجلس الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان جمعة بلهول، ويضم في عضويته كلاً من المدير التنفيذي لمؤسسة تمام منكو من الأردن، والشيخ عبدالله آل خليفة من البحرين، وفهد الغانم من الكويت، وآيساتا لام من موريتانيا، وإبراهيم المحتسب من السعودية، ومنى عطايا من فلسطين، وباسل الباز من مصر، ويزن التميمي من العراق، وناصر الخاطر من قطر، وسامي داود من عُمان.

يشار إلى أن مبادرة مجلس إدارة القيادات العربية الشابة تهدف إلى استقطاب 50 ألف مشارك خلال الفترة المقبلة، وتطوير وتنفيذ مشاريع مستقبلية وأفكار ملهمة مع الشباب العربي.

--(بترا)