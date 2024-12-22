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طقس بارد نسبياً وزخات مطرية على هذه المناطق

12/22/2024 10:07:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشرت إدارة الأرصاد الجوية تطورات حالة الطقس خلال اليوم والأيام الثلاثة القادمة.
وتكون الأجواء خلال اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء باردة نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية العالية ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. تظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة، مع احتمالية ضعيفة لزخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة يوم الإثنين، وأجزاء شمالية محدودة في ساعات الصباح يوم الثلاثاء. الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول إلى غربية يوم الإثنين، وتستمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية يوم الثلاثاء.
أما ليلاً، تكون الأجواء باردة عمومًا مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة يوم الإثنين وجنوبية شرقية يوم الثلاثاء.
وحذرت الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية وأجزاء من السهول، ومن احتمال تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة يوم الإثنين فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية وأجزاء من البادية والسهول.
أما يوم الأربعاء، فتتسجل درجات الحرارة ارتفاعًا طفيفًا، وتكون الأجواء باردة نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية العالية ولطيفة في باقي المناطق. الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا وتتحول بعد الظهر إلى جنوبية غربية.
أما ليلاً، فتظل الأجواء باردة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة شمال المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.
ويوم الخميس، تنخفض درجات الحرارة قليلاً، وتكون الأجواء باردة نسبيًا في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم منخفضة شمال المملكة. الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.
أما ليلاً، فتستمر الأجواء باردة مع ظهور غيوم منخفضة شمال ووسط المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة.

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