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مجلس النواب يناقش اليوم ردود الحكومة على 14 سؤالا نيابيا

12/22/2024 10:07:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعقد مجلس النواب اليوم الاثنين، جلسة رقابية، برئاسة أحمد الصفدي، لمناقشة ردود الحكومة، على 14 سؤالا موجها من أعضاء المجلس.


ووجهت الأسئلة إلى العديد من الوزارات المالية، تطوير القطاع العام، العمل، الداخلية، الصحة، الطاقة والثروة المعدنية، التربية والتعليم، التعليم العالي والبحث العلمي، التنمية الاجتماعية، الخارجية وشؤون المغتربين.
في المقابل تواصل اللجنة المالية مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025.

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