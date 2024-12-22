تهنئة شورية للمسيحيين.. فايز: البحرين مثال حي للتسامح

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬هالة‭ ‬رمزي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مثال‭ ‬حي‭ ‬للتعايش‭ ‬والتآخي‭ ‬بفضل‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬نشر‭ ‬السلام‭ ‬والتعايش‭ ‬بين‭ ‬الأديان،‭ ‬وذلك‭ ‬لإيمان‭ ‬جلالته‭ ‬الراسخ‭ ‬بضرورة‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‭ ‬حتى‭ ‬يسود‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬جوهر‭ ‬الأديان‭ ‬هو‭ ‬التسامح‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أصبحت‭ ‬معروفة‭ ‬أنها‭ ‬واحة‭ ‬للسلام‭ ‬والتعايش‭ ‬والتآخي‭.‬

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