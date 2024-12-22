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تهنئة شورية للمسيحيين.. فايز: البحرين مثال حي للتسامح

12/22/2024 7:14:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ألقى‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬كلمة‭ ‬تهنئة‭ ‬بمناسبة‭ ‬أعياد‭ ‬الميلاد‭ ‬المجيدة‭ ‬تقدم‭ ‬فيها‭ ‬بخالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات،‭ ‬لجميع‭ ‬الأخوة‭ ‬المسيحيين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬العالم‭ ‬كافة،‭ ‬بمناسبة‭ ‬أعياد‭ ‬الميلاد‭ ‬المجيدة‭ ‬ومولد‭ ‬السيد‭ ‬المسيح‭ ‬عليه‭ ‬السلام،‭ ‬سائلًا‭ ‬المولى‭ ‬عزّ‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المسيحيين‭ ‬بالخيرات‭ ‬والبركات،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بما‭ ‬تشكله‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬نموذجٍ‭ ‬متفرّد‭ ‬في‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‭ ‬والتسامح‭ ‬الإنساني،‭ ‬واحترامها‭ ‬واحتضانها‭ ‬جميع‭ ‬المذاهب‭ ‬والديانات،‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬ومبادئ‭ ‬التآخي‭ ‬والمحبة‭ ‬والسلام‭ ‬بين‭ ‬الجميع،‭ ‬بفضل‭ ‬رؤى‭ ‬ونهج‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظّم،‭ ‬وباهتمام‭ ‬ومتابعة‭ ‬حثيثة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬داعيًا‭ ‬المولى‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يعم‭ ‬الخير‭ ‬والتسامح‭ ‬والتآخي‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الشعوب‭ ‬والديانات‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وكل‭ ‬عام‭ ‬والجميع‭ ‬بخير‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬هالة‭ ‬رمزي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مثال‭ ‬حي‭ ‬للتعايش‭ ‬والتآخي‭ ‬بفضل‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬نشر‭ ‬السلام‭ ‬والتعايش‭ ‬بين‭ ‬الأديان،‭ ‬وذلك‭ ‬لإيمان‭ ‬جلالته‭ ‬الراسخ‭ ‬بضرورة‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‭ ‬حتى‭ ‬يسود‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬جوهر‭ ‬الأديان‭ ‬هو‭ ‬التسامح‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أصبحت‭ ‬معروفة‭ ‬أنها‭ ‬واحة‭ ‬للسلام‭ ‬والتعايش‭ ‬والتآخي‭.‬

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