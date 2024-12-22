تهنئة شورية للمسيحيين.. فايز: البحرين مثال حي للتسامح

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ألقى علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى كلمة تهنئة بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة تقدم فيها بخالص التهاني والتبريكات، لجميع الأخوة المسيحيين في مملكة البحرين ودول العالم كافة، بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة ومولد السيد المسيح عليه السلام، سائلًا المولى عزّ وجل أن يعيد هذه المناسبة على جميع المسيحيين بالخيرات والبركات، معرباً عن فخره واعتزازه بما تشكله المملكة من نموذجٍ متفرّد في التعايش السلمي والتسامح الإنساني، واحترامها واحتضانها جميع المذاهب والديانات، وحرصها على أن ترسيخ قيم ومبادئ التآخي والمحبة والسلام بين الجميع، بفضل رؤى ونهج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، وباهتمام ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، داعيًا المولى العلي القدير أن يعم الخير والتسامح والتآخي بين جميع الشعوب والديانات في العالم، وكل عام والجميع بخير.
من جانبها، قالت هالة رمزي عضو مجلس الشورى إن مملكة البحرين مثال حي للتعايش والتآخي بفضل المبادرات التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم في سبيل نشر السلام والتعايش بين الأديان، وذلك لإيمان جلالته الراسخ بضرورة التعايش السلمي حتى يسود السلام في العالم، مؤكدة أن جوهر الأديان هو التسامح ومملكة البحرين أصبحت معروفة أنها واحة للسلام والتعايش والتآخي.
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