((التنمية السياسية)) يكرم موظفيه ممن أمضوا 10 أعوام وأكثر بالمعهد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أعربت‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬بالمعهد،‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬لموظفي‭ ‬المعهد‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يتمتعون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬روح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬المعهد‭ ‬الطموحة،‭ ‬وبما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬الرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وتحقيقاً‭ ‬لبرنامج‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وأكدت‭ ‬جناحي‭ ‬الدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬الموظفون‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأعوام‭ ‬الماضية،‭ ‬مما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬والمساهمات‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬تعيشها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬تبوأ‭ ‬المعهد‭ ‬المكانة‭ ‬التي‭ ‬يستحقها‭ ‬كبيت‭ ‬خبرة‭ ‬وطني‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التنمية‭ ‬السياسية‭.‬

وقالت‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمعهد‭ ‬في‭ ‬الاحتفال‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬ليس‭ ‬مجرد‭ ‬مناسبة‭ ‬للاحتفال؛‭ ‬بل‭ ‬رسالة‭ ‬شكر‭ ‬وتقدير‭ ‬لكم‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قدمتموه‭ ‬من‭ ‬جهد‭ ‬وعمل‭ ‬وهو‭ ‬حافز‭ ‬للجميع‭ ‬لمواصلة‭ ‬العمل‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‮»‬،‭ ‬مقدمة‭ ‬شكرها‭ ‬للجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬والمساهمة‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤية‭ ‬المعهد‭ ‬الطموحة‭ ‬باعتبارهم‭ ‬شركاء‭ ‬حقيقيين‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬المستقبل‭.‬

وأشارت‭ ‬جناحي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المعهد‭ ‬سعى‭ ‬ومنذ‭ ‬إنشائه‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬السياسية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬الديمقراطية،‭ ‬وتنمية‭ ‬الوعي‭ ‬السياسي‭ ‬الوطني،‭ ‬والمشاركة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬وغرس‭ ‬قيم‭ ‬الانتماء‭ ‬وتعزيز‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والأنشطة‭ ‬والدراسات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬هذه‭ ‬الأعوام‭. ‬

واختتمت‭ ‬جناحي‭ ‬معربةً‭ ‬عن‭ ‬تطلعاتها‭ ‬من‭ ‬الجميع‭ ‬لمواصلة‭ ‬العمل‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬لبناء‭ ‬مستقبل‭ ‬مشرق‭ ‬للمعهد‭ ‬والوطن،‭ ‬متمنية‭ ‬لهم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

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