((التنمية السياسية)) يكرم موظفيه ممن أمضوا 10 أعوام وأكثر بالمعهد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أقام معهد البحرين للتنمية السياسية حفل تكريم لموظفيه ممن أمضوا 10 أعوام وأكثر على انضمامهم إلى أسرة المعهد، بحضور إيمان فيصل جناحي المدير التنفيذي بالمعهد، حيث قامت بتكريم الموظفين والموظفات بالمعهد.
وبهذه المناسبة أعربت المدير التنفيذي بالمعهد، عن شكرها وتقديرها لموظفي المعهد على ما يتمتعون به من روح الفريق الواحد في سبيل تحقيق أهداف المعهد الطموحة، وبما يتوافق مع الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وتحقيقاً لبرنامج الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت جناحي الدور الكبير الذي قام به الموظفون على مدى الأعوام الماضية، مما ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات والمساهمات في مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها مملكة البحرين، حيث تبوأ المعهد المكانة التي يستحقها كبيت خبرة وطني في مجال التنمية السياسية.
وقالت المدير التنفيذي للمعهد في الاحتفال: «إن هذا التكريم ليس مجرد مناسبة للاحتفال؛ بل رسالة شكر وتقدير لكم على ما قدمتموه من جهد وعمل وهو حافز للجميع لمواصلة العمل بروح الفريق الواحد»، مقدمة شكرها للجهود المبذولة والمساهمة الفعالة في تحقيق رؤية المعهد الطموحة باعتبارهم شركاء حقيقيين في بناء المستقبل.
وأشارت جناحي إلى أن المعهد سعى ومنذ إنشائه إلى تعزيز التنمية السياسية من خلال نشر ثقافة الديمقراطية، وتنمية الوعي السياسي الوطني، والمشاركة المجتمعية، وغرس قيم الانتماء وتعزيز الهوية الوطنية، وذلك خلال مجموعة من البرامج والأنشطة والدراسات التي تم تنفيذها على مر هذه الأعوام.
واختتمت جناحي معربةً عن تطلعاتها من الجميع لمواصلة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات لبناء مستقبل مشرق للمعهد والوطن، متمنية لهم المزيد من التوفيق والنجاح.
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