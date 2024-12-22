مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود لتنمية السمع والنطق يحتفل بالعيد الوطني المجيد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أقيم‭ ‬الحفل‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬فؤاد‭ ‬شهاب‭ ‬رئيس‭ ‬المركز‭ ‬والسيدة‭ ‬مريم‭ ‬شهاب‭ ‬عضو‭ ‬الجمعية،‭ ‬وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬العزيزة‭ ‬ألقى‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬كلمة‭ ‬للحضور‭ ‬شاركوا‭ ‬فيها‭ ‬فرحتهم‭ ‬بلقاء‭ ‬الاهالي‭ ‬وتهنئتهم‭ ‬لقيادة‭ ‬وشعب‭ ‬البحرين‭ ‬بأعياد‭ ‬المملكة‭ ‬الوطنية‭. ‬كما‭ ‬حضر‭ ‬الاحتفال‭ ‬الأطفال‭ ‬الملتحقون‭ ‬بالروضة‭ ‬والمركز‭ ‬مع‭ ‬أهاليهم،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬المعلمات‭ ‬والعاملين‭ ‬وذلك‭ ‬مشاركة‭ ‬منهم‭ ‬وتعبيرا‭ ‬عن‭ ‬فرحتهم‭ ‬باحتفالات‭ ‬مملكتنا‭ ‬الغالية‭.‬

وتضمن‭ ‬الحفل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الوطنية‭ ‬المتميزة‭ ‬كعرض‭ ‬جانب‭ ‬من‭ ‬تصميم‭ ‬الديكور‭ ‬الشعبي‭ ‬والتراثي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمأكولات‭ ‬الشعبية‭ ‬والرسم‭ ‬على‭ ‬الوجوه‭ ‬وتلوين‭ ‬شعار‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتزيين‭ ‬الكيك‭ ‬بألوان‭ ‬علم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وترديد‭ ‬الأغاني‭ ‬الوطنية‭ ‬الجميلة‭ ‬التي‭ ‬تفاعل‭ ‬معها‭ ‬الجميع‭ ‬وهم‭ ‬يلوحون‭ ‬بعلم‭ ‬البحرين‭ ‬عاليا‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬جميلة‭ ‬ورائعة‭ ‬ومعبرة‭ ‬عن‭ ‬حب‭ ‬الوطن‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭ ‬السعيدة‭ ‬فإن‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭ ‬والمركز‭ ‬تنتهز‭ ‬الفرصة‭ ‬لترفع‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬لمقام‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬المعظم‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وإلى‭ ‬مقام‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولى‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬سائلين‭ ‬المولى‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬ويديم‭ ‬عليه‭ ‬موفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬وأن‭ ‬يجعله‭ ‬عزا‭ ‬وفخرا‭ ‬وذخرا‭ ‬وسندا‭ ‬للوطن‭ ‬الغالي‭ ‬وشعبه‭ ‬الوفي‭ ‬ليواصل‭ ‬قيادة‭ ‬هذه‭ ‬المسيرة‭ ‬المباركة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مملكتنا‭ ‬العزيزة‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬جلالته‭ ‬الميمون‭ ‬والزاهر‭.‬

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