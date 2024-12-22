مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود لتنمية السمع والنطق يحتفل بالعيد الوطني المجيد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في إطار احتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، احتفل أطفال مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود لتنمية السمع والنطق التابع للجمعية البحرينية لتنمية الطفولة بهذه المناسبة السعيدة والغالية على قلوب الجميع.
أقيم الحفل بحضور الدكتور فؤاد شهاب رئيس المركز والسيدة مريم شهاب عضو الجمعية، وبهذه المناسبة العزيزة ألقى كل منهما كلمة للحضور شاركوا فيها فرحتهم بلقاء الاهالي وتهنئتهم لقيادة وشعب البحرين بأعياد المملكة الوطنية. كما حضر الاحتفال الأطفال الملتحقون بالروضة والمركز مع أهاليهم، إضافة إلى المعلمات والعاملين وذلك مشاركة منهم وتعبيرا عن فرحتهم باحتفالات مملكتنا الغالية.
وتضمن الحفل العديد من الفعاليات الوطنية المتميزة كعرض جانب من تصميم الديكور الشعبي والتراثي لمملكة البحرين والمأكولات الشعبية والرسم على الوجوه وتلوين شعار مملكة البحرين وتزيين الكيك بألوان علم مملكة البحرين وترديد الأغاني الوطنية الجميلة التي تفاعل معها الجميع وهم يلوحون بعلم البحرين عاليا في صورة جميلة ورائعة ومعبرة عن حب الوطن.
وبهذه المناسبة الوطنية السعيدة فإن إدارة الجمعية والمركز تنتهز الفرصة لترفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب الجلالة المعظم الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد رئيس مجلس الوزراء، سائلين المولى أن يحفظ جلالة الملك المعظم ويديم عليه موفور الصحة والسعادة وأن يجعله عزا وفخرا وذخرا وسندا للوطن الغالي وشعبه الوفي ليواصل قيادة هذه المسيرة المباركة التي تشهدها مملكتنا العزيزة في عهد جلالته الميمون والزاهر.
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