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خبراء التعليم الطبي يناقشون في ندوة افتراضية أهمية تعزيز الجودة في تعليم المهن الصحية

12/22/2024 7:14:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ناقشت‭ ‬ندوة‭ ‬افتراضية‭ ‬نظمتها‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬والعلوم‭ ‬الصحية‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬قضية‭ ‬تعزيز‭ ‬الجودة‭ ‬في‭ ‬تعليم‭ ‬المهن‭ ‬الصحية‭ ‬من‭ ‬‮«‬الالتزام‭ ‬إلى‭ ‬الأداء‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬الجودة‭ ‬العالمي‭ ‬2024،‭ ‬إذ‭ ‬هدفت‭ ‬الندوة‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬إدارة‭ ‬الجودة‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬التعليم‭ ‬الطبي‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الانتقال‭ ‬من‭ ‬الامتثال‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الأداء‭ ‬العالي‭ ‬وفقًا‭ ‬للمعايير‭ ‬الدولية‭.‬

تحاور‭ ‬خبراء‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬الطبي‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬الندوة‭ ‬حول‭ ‬التحديات‭ ‬والفرص‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالانتقال‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬الامتثال‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬تحقيق‭ ‬الأداء‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬تعليم‭ ‬المهن‭ ‬الصحية‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬المعتمدة،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬الندوة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬والأكاديميين‭ ‬الذين‭ ‬أشاروا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تحسين‭ ‬ممارسات‭ ‬الجودة‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬الطبي‭ ‬لتواكب‭ ‬التطورات‭ ‬السريعة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الصحي،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬الجودة‭ ‬ليست‭ ‬مجرد‭ ‬التزام‭ ‬بالقوانين‭ ‬والمعايير،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬أساس‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأداء‭ ‬الفعّال‭ ‬والمستدام‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬والصحية‭.‬

وقال‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬والعلوم‭ ‬الصحية‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالحليم‭ ‬ضيف‭ ‬الله،‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬افتتاحية‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الندوة‭ ‬تمثل‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬الجودة‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬الطبي،‭ ‬حيث‭ ‬تسعى‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬والعلوم‭ ‬الصحية‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬إلى‭ ‬تزويد‭ ‬الطلاب‭ ‬والكوادر‭ ‬التعليمية‭ ‬بأحدث‭ ‬الأدوات‭ ‬والمعارف‭ ‬التي‭ ‬تمكنهم‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬مستويات‭ ‬الأداء،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بتطوير‭ ‬نظام‭ ‬تعليمي‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬ويعزز‭ ‬قدرة‭ ‬المهن‭ ‬الصحية‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬رعاية‭ ‬صحية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬للمجتمعات‮»‬‭.‬

هذا،‭ ‬وشارك‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬رأس‭ ‬الخيمة‭ ‬للطب‭ ‬والعلوم‭ ‬الصحية،‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬إسماعيل‭ ‬مطالقة،‭ ‬كضيف‭ ‬رئيس‭ ‬في‭ ‬الندوة‭ ‬ليؤكد‭ ‬أهمية‭ ‬الاعتماد‭ ‬الأكاديمي‭ ‬وإدارة‭ ‬الجودة‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬الطبي‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الاعتماد‭ ‬الأكاديمي‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬الركائز‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬استدامة‭ ‬التعليم‭ ‬الطبي‭ ‬وجودته،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬محورًا‭ ‬رئيسيا‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المناهج‭ ‬التعليمية‭ ‬والتدريبية‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبني‭ ‬ثقافة‭ ‬الجودة‭ ‬والإدارة‭ ‬الفعّالة،‭ ‬يمكننا‭ ‬تحسين‭ ‬مخرجات‭ ‬التعليم‭ ‬الطبي‭ ‬وضمان‭ ‬تزويد‭ ‬المجتمع‭ ‬بكوادر‭ ‬صحية‭ ‬متميزة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الصحية‭ ‬الراهنة‮»‬‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬قدم‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬ريجنالد‭ ‬سيكيرا‭ ‬رؤى‭ ‬حول‭ ‬اعتماد‭ ‬برامج‭ ‬الطب،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ناقش‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬هاني‭ ‬شحاتة‭ ‬تأثير‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬الطبي،‭ ‬كما‭ ‬قدمت‭ ‬الأستاذة‭ ‬المساعدة‭ ‬ورئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬ضمان‭ ‬الجودة،‭ ‬الدكتورة‭ ‬رباب‭ ‬أحمد،‭ ‬عرضًا‭ ‬عن‭ ‬دور‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬الطبي‭ ‬للطلاب‭ ‬في‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬استعرض‭ ‬فيه‭ ‬اختصاصي‭ ‬الجودة،‭ ‬الأستاذ‭ ‬خباب‭ ‬الحاج،‭ ‬كيفية‭ ‬التحول‭ ‬من‭ ‬الالتزام‭ ‬إلى‭ ‬الأداء‭ ‬العالي‭ ‬المتميز‭ ‬في‭ ‬تعليم‭ ‬المهن‭ ‬الصحية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬الجودة‭ ‬بين‭ ‬الطلاب‭ ‬وأعضاء‭ ‬الهيئة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والإدارية‭.‬

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