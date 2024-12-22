تعزيز التعاون البحريني مع المملكة المتحدة ونيبال في قطاع المواصلات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أكد‭ ‬الوزير‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬توطيد‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوثيقة‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬وتنميتها‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬النقل‭ ‬الذكي‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المتقدمة‭ ‬لتطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬الرقمي،‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والرخاء‭ ‬على‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬سفير‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لوزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬على‭ ‬اهتمامه‭ ‬بتطوير‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتكنولوجية،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬الصديق‭ ‬دوام‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

كما‭ ‬استقبل‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬في‭ ‬مكتبه،‭ ‬تيرثا‭ ‬راج‭ ‬واكلي،‭ ‬سفير‭ ‬نيبال‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أكد‭ ‬الوزير‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬نيبال‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬وتطويرها‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬الفنية‭ ‬والتقنية،‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬على‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬سفير‭ ‬نيبال‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لمعالي‭ ‬الوزير‭ ‬على‭ ‬اهتمامه‭ ‬بتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬دوام‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

كلمات دالة