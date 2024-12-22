تعزيز التعاون البحريني مع المملكة المتحدة ونيبال في قطاع المواصلات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات، بمقر الوزارة أمس، أليستر لونج سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير حرص مملكة البحرين على توطيد أواصر التعاون والشراكة الاستراتيجية الوثيقة مع المملكة المتحدة، وتنميتها لاسيما في قطاعات المواصلات والاتصالات، وتبادل الخبرات في مجالات النقل الذكي والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير البنية التحتية وتعزيز الابتكار الرقمي، بما يعود بالخير والرخاء على كلا البلدين والشعبين الصديقين.
من جانبه، أعرب سفير المملكة المتحدة عن شكره وتقديره لوزير المواصلات والاتصالات على اهتمامه بتطوير مجالات التعاون والشراكة الاقتصادية والتكنولوجية، متمنيًا لمملكة البحرين وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.
كما استقبل الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات، في مكتبه، تيرثا راج واكلي، سفير نيبال لدى مملكة البحرين.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير حرص مملكة البحرين على تعزيز علاقات التعاون والتنسيق مع نيبال في مختلف المجالات، وتطويرها في قطاعات المواصلات والاتصالات، وتبادل الخبرات الفنية والتقنية، بما يعود بالخير والنماء على كلا البلدين والشعبين الصديقين.
من جانبه، أعرب سفير نيبال عن شكره وتقديره لمعالي الوزير على اهتمامه بتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، متمنيًا لمملكة البحرين وشعبها دوام التقدم والازدهار.
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