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محافظ المحرق: توفير بيئة عمل محفزة تهدف إلى تحسين جودة أداء الموظفين

12/22/2024 7:14:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬إطار‭ ‬احتفالات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية،‭ ‬وعيد‭ ‬الجلوس‭ ‬الخامس‭ ‬والعشرين‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وما‭ ‬يصاحبها‭ ‬من‭ ‬مناسبات‭ ‬وطنية،‭ ‬كرم‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬المناعي،‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬بحضور‭ ‬العميد‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬الغتم‭ ‬نائب‭ ‬المحافظ،‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬المحافظة‭ ‬المتميزين،‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬تكريم‭ ‬أقيم‭ ‬بالمحافظة،‭ ‬تقديرًا‭ ‬لجهودهم‭ ‬وعملهم‭ ‬المتميز‭ ‬وكفاءتهم‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬المهام‭ ‬الموكلة‭ ‬إليهم‭ ‬بفعالية‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬أهداف‭ ‬المحافظة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬المحافظ،‭ ‬حرص‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬محفزة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬أداء‭ ‬الموظفين،‭ ‬ويعكس‭ ‬التزام‭ ‬المحافظة‭ ‬بتعزيز‭ ‬الأداء‭ ‬المتميز،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬دعم‭ ‬التطوير‭ ‬المستمر‭ ‬لمهارات‭ ‬الموظفين‭ ‬ومؤهلاتهم،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬العمل‭ ‬بالمحافظة‭.‬

كما‭ ‬أوضح‭ ‬المحافظ‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬روح‭ ‬الفريق‭ ‬والعمل‭ ‬الجماعي،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التكريم‭ ‬هو‭ ‬حافز‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬المستقبلية،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬كبيئة‭ ‬عمل‭ ‬صحية‭ ‬ونموذجية‭.‬

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