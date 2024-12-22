محافظ المحرق: توفير بيئة عمل محفزة تهدف إلى تحسين جودة أداء الموظفين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬المحافظ،‭ ‬حرص‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬محفزة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬أداء‭ ‬الموظفين،‭ ‬ويعكس‭ ‬التزام‭ ‬المحافظة‭ ‬بتعزيز‭ ‬الأداء‭ ‬المتميز،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬دعم‭ ‬التطوير‭ ‬المستمر‭ ‬لمهارات‭ ‬الموظفين‭ ‬ومؤهلاتهم،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬العمل‭ ‬بالمحافظة‭.‬

كما‭ ‬أوضح‭ ‬المحافظ‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬روح‭ ‬الفريق‭ ‬والعمل‭ ‬الجماعي،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التكريم‭ ‬هو‭ ‬حافز‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬المستقبلية،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬كبيئة‭ ‬عمل‭ ‬صحية‭ ‬ونموذجية‭.‬

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