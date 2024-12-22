محافظ المحرق: توفير بيئة عمل محفزة تهدف إلى تحسين جودة أداء الموظفين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في إطار احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وعيد الجلوس الخامس والعشرين لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وما يصاحبها من مناسبات وطنية، كرم سلمان بن عيسى بن هندي المناعي، محافظ محافظة المحرق، بحضور العميد جاسم محمد الغتم نائب المحافظ، عدد من موظفي المحافظة المتميزين، في حفل تكريم أقيم بالمحافظة، تقديرًا لجهودهم وعملهم المتميز وكفاءتهم في إنجاز المهام الموكلة إليهم بفعالية بما يحقق أهداف المحافظة.
وبهذه المناسبة، أكد المحافظ، حرص محافظة المحرق على توفير بيئة عمل محفزة تهدف إلى تحسين جودة أداء الموظفين، ويعكس التزام المحافظة بتعزيز الأداء المتميز، مشيراً إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار دعم التطوير المستمر لمهارات الموظفين ومؤهلاتهم، ما يسهم في رفع كفاءة العمل بالمحافظة.
كما أوضح المحافظ أهمية هذه المبادرات في تعزيز روح الفريق والعمل الجماعي، مشيرًا إلى أن التكريم هو حافز لمزيد من الإنجازات المستقبلية، مما يعزز من مكانة محافظة المحرق كبيئة عمل صحية ونموذجية.
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