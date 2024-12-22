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منتخبنا يحقق فوزا مثيرا على حساب السعودية

12/22/2024 7:14:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد الاثنين ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00



حقق‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬فوزا‭ ‬مثيرا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬نظيره‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬بنتيجة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدفين،‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬مبارياته‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬ببطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬والمقامة‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬26‮»‬‭. ‬وأحرز‭ ‬أهداف‭ ‬منتخبنا‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالجبار‭ (‬19‭)‬،‭ ‬مهدي‭ ‬حميدان‭ (‬38‭)‬،‭ ‬محمد‭ ‬مرهون‭ (‬76‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬سجل‭ ‬هدفي‭ ‬السعودية‭ ‬مصعب‭ ‬الجوير‭ (‬73‭)‬،‭ ‬صالح‭ ‬الشهري‭ (‬86‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭).‬

وجاءت‭ ‬مجريات‭ ‬اللقاء‭ ‬متكافئة‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬الفرص‭ ‬بين‭ ‬المنتخبين،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتقدم‭ ‬منتخبنا‭ ‬عبر‭ ‬رأسية‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالجبار‭ ‬الخاطفة‭ ‬بعد‭ ‬ركنية‭ ‬نفذها‭ ‬مهدي‭ ‬حميدان،‭ ‬وعزز‭ ‬مهدي‭ ‬حميدان‭ ‬تقدم‭ ‬منتخبنا‭ ‬لينتهي‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بهدفين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رد‭.‬

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬تمكن‭ ‬مصعب‭ ‬الجوير‭ ‬من‭ ‬تقليص‭ ‬الفارق‭ ‬للمنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحرز‭ ‬محمد‭ ‬مرهون‭ ‬هدف‭ ‬منتخبنا‭ ‬الثالث‭ ‬بتمريرة‭ ‬من‭ ‬البديل‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي،‭ ‬وبعدها‭ ‬تمكن‭ ‬صالح‭ ‬الشهري‭ ‬من‭ ‬تقليص‭ ‬الفارق‭ ‬للمنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬من‭ ‬ضربة‭ ‬جزاء‭ ‬ليحصد‭ ‬منتخبنا‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬ثمينة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬مشواره‭.‬

وفي‭ ‬نهاية‭ ‬اللقاء‭ ‬توج‭ ‬اللاعب‭ ‬مهدي‭ ‬حميدان‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬بعد‭ ‬أدائه‭ ‬الكبير‭.‬

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