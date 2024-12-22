منتخبنا يحقق فوزا مثيرا على حساب السعودية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
الاثنين ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
حقق منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم فوزا مثيرا على حساب نظيره المنتخب السعودي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في افتتاح مبارياته ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم والمقامة في الكويت «خليجي 26». وأحرز أهداف منتخبنا مهدي عبدالجبار (19)، مهدي حميدان (38)، محمد مرهون (76)، بينما سجل هدفي السعودية مصعب الجوير (73)، صالح الشهري (86 من ركلة جزاء).
وجاءت مجريات اللقاء متكافئة من ناحية الفرص بين المنتخبين، قبل أن يتقدم منتخبنا عبر رأسية مهدي عبدالجبار الخاطفة بعد ركنية نفذها مهدي حميدان، وعزز مهدي حميدان تقدم منتخبنا لينتهي الشوط الأول بهدفين من دون رد.
وفي الشوط الثاني تمكن مصعب الجوير من تقليص الفارق للمنتخب السعودي قبل أن يحرز محمد مرهون هدف منتخبنا الثالث بتمريرة من البديل محمد الرميحي، وبعدها تمكن صالح الشهري من تقليص الفارق للمنتخب السعودي من ضربة جزاء ليحصد منتخبنا ثلاث نقاط ثمينة في بداية مشواره.
وفي نهاية اللقاء توج اللاعب مهدي حميدان بجائزة أفضل لاعب في المواجهة بعد أدائه الكبير.
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