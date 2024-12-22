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الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية

12/22/2024 2:34:15 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة الصحة عن رصد مخالفات مهنية ارتكبها (5) ممارسين صحيين عبر منصات التواصل الاجتماعي في منطقتي الرياض والشرقية.
وشملت هذه المخالفات استخدام أحد الممارسين لجسد مريضة في شرح طبي خلال مقطع فيديو، كاشفًا أجزاءً من جسدها الواجب سترها، ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما تضمنت مخالفات أخرى إنتاج ونشر محتويات تتضمن عبارات وتصرفات غير لائقة تتعارض مع أخلاقيات المهنة الصحية.
وأوضحت الوزارة أنها استدعت الممارسين المخالفين، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مع إحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وأكدت الوزارة حرصها على تعزيز الالتزام بالأنظمة المهنية والقواعد التنظيمية، حمايةً لحقوق المرضى وضمانًا لجودة الخدمات الصحية.
كما نبهت إلى أهمية التقيد بنظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، مشيرةً إلى أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يفرض عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال عند نشر أي محتوى يخل بالقيم أو الآداب العامة.

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