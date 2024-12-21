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إدانات من تركيا ولبنان واليمن وإيران لحادث الدهس في ألمانيا

12/21/2024 11:27:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 12 (كونا) -- نددت كل من تركيا ولبنان واليمن وإيران اليوم السبت بحادث الدهس الذي وقع ليل أمس بمدينة (ماغدبورغ) الألمانية في أحدث حلقة بسلسلة الإدانات العربية والدولية الواسعة للحادث الذي راح ضحيته العشرات بين قتيل وجريح.
ففي أنقرة ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بهذا "الهجوم الشنيع" وقال في بيان له "أدين بشدة الهجوم الشنيع الذي وقع على مرتادي سوق عيد الميلاد في مدينة ماغدبورغ" وتقدم بالتعازي لأسر الضحايا ولألمانيا حكومة وشعبا.
كما أدانت الخارجية التركية في بيان آخر هذا الهجوم الذي أفادت الوزارة أنه أصيب فيه مواطنان تركيان وأعربت عن حزنها العميق بسبب الحادث وقدمت تعازيها لأسر الضحايا.
وتابعت "نأمل كشف دواعي هذا الهجوم الذي ندينه بشدة في أقرب وقت وأن يحاسب الجناة أمام العدالة ونؤكد وقوفنا مع ألمانيا في هذا اليوم الأليم".
وفي بيروت استنكرت وزارة الخارجية اللبنانية بشدة حادث الدهس في ماغدبورغ وأدانت جميع أشكال العنف والتطرف وأكدت في بيان لها أهمية تضامن المجتمع الدولي وتعاونه في مكافحة الارهاب والعنف والتطرف بجميع أشكاله.
أما في عدن فأدانت الحكومة اليمنية بشدة "حادث الدهس المروع" وأكدت الخارجية اليمنية في بيان لها تضامن اليمن مع ألمانيا حكومة وشعبا في هذا المصاب الأليم.
وشددت على موقف اليمن الثابت والرافض لجميع أشكال العنف والتطرف وأهمية تكثيف الجهود لمكافحة هذه الآفة التي تهدد أمن وسلام الشعوب في العالم أجمع.
وفي طهران أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان له عن إدانة بلاده الشديدة لحادث الدهس في ماغدبورغ وأعرب عن مواساة بلاده وتضامنها مع ألمانيا في الحادث الذي وقع جراء اصطدام سيارة بزوار أحد أسواق أعياد الميلاد في مدينة ماغدبورغ الواقعة شرق ألمانيا.
وليل أمس قتل وأصيب العشرات بجروح عندما اقتحم سائق مركبة سوقا تعج بالمتسوقين لعيد الميلاد في مدينة ماغدبورغ.
وأفادت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن حكومة ولاية ساكسونيا أنه جرى اعتقال الداهس وأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث "هجوم". (النهاية)

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