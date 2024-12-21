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هيئة علوم الفضاء متحدثا أساسيا في فعالية يوم نظم المعلومات الجغرافية

12/21/2024 7:14:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شاركت‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭ ‬في‭ ‬فعالية‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬نظم‭ ‬المعلومات‭ ‬الجغرافية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تُنظم‭ ‬سنويا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجموعة‭ ‬ميكروسنتر‭ ‬مُمثلة‭ ‬بالمهندسة‭ ‬سعاد‭ ‬محمد،‭ ‬محلل‭ ‬بيانات‭ ‬فضائية‭. ‬تهدف‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬حول‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬النظم‭ ‬وتطبيقاتها‭ ‬المتنوعة‭ ‬كما‭ ‬تقدم‭ ‬فرصة‭ ‬قيمة‭ ‬للمشاركين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والمعارف‭. ‬

يعد‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬حدثًا‭ ‬عالميًّا‭ ‬مخصصًا‭ ‬للاحتفاء‭ ‬بنظم‭ ‬المعلومات‭ ‬الجغرافية‭ (‬ GIS ‭) ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬للتحديات‭ ‬الحالية‭ ‬والمستقبلية،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬التقنيات‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭.‬

تطرّقت‭ ‬محاور‭ ‬الحديث‭ ‬إلى‭ ‬عدة‭ ‬مواضيع‭ ‬مهمة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬استعراض‭ ‬أهم‭ ‬التطورات‭ ‬التقنية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المتزايدة‭ ‬لمستخدمي‭ ‬نظم‭ ‬المعلومات‭ ‬الجغرافية‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬مناقشة‭ ‬دور‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬تحليل‭ ‬البيانات‭ ‬المكانية‭ ‬وتحويل‭ ‬البيانات‭ ‬الرقمية‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬تنموية‭ ‬قابلة‭ ‬للتنفيذ‭. ‬

في‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬شاركت‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭ ‬كأحد‭ ‬المتحدثين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية؛‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬محاضرة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬التفسير‭ ‬العملي‭ ‬للبيانات‭ ‬المكانية‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‮»‬‭ ‬وحول‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬المحاضرة،‭ ‬صرّحت‭ ‬المهندسة‭ ‬سعاد‭ ‬محمد‭: ‬‮«‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتي‭ ‬استطعت‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬نظم‭ ‬المعلومات‭ ‬الجغرافية‭ ‬ودورها‭ ‬الفعّال‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬الزراعة‭ ‬والمناخ‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭. ‬كما‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬بعض‭ ‬الدراسات‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭ ‬والتي‭ ‬تسهم‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬الابتكارات‭ ‬وتقديم‭ ‬المبادرات‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬نظم‭ ‬المعلومات‭ ‬الجغرافية‭ ‬وتطبيقاتها‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تمثّلت‭ ‬أحد‭ ‬المحاور‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬ذكر‭ ‬الدور‭ ‬البارز‭ ‬لنظم‭ ‬المعلومات‭ ‬الجغرافية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الفعّال‭ ‬لقطاع‭ ‬الفضاء‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬السبل‭ ‬اللازمة‭ ‬للتطوير‭ ‬من‭ ‬مخرجات‭ ‬الدراسات‭ ‬والمشاريع‭ ‬المنجزة‭ ‬والمستقبلية‮»‬‭.‬

جاءت‭ ‬مشاركة‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭ ‬في‭ ‬فعالية‭ ‬يوم‭ ‬النظم‭ ‬الجغرافية‭ ‬كفرصة‭ ‬لمواكبة‭ ‬أحدث‭ ‬التطورات‭ ‬التقنية‭ ‬ومشاركة‭ ‬انجازاتها‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الخدمات‭ ‬المجتمعية‭ ‬بصورة‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬التقدّم‭ ‬العلمي،‭ ‬وذلك‭ ‬للإسهام‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬ونشر‭ ‬الوعي‭ ‬بأهمية‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬لمراقبة‭ ‬الأرض‭.‬

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