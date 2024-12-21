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إقرار مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني

12/21/2024 3:00:07 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
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أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ، مشاريع قوانين وأنظمة، من بينها مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024م.

ويهدف مشروع القانون تعزيز الحاكمية المؤسسية بتحديد مهام مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، وتعزيز صلاحيات الجهاز التنفيذي للهيئة، وحوكمة عملية إعداد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني، وتحديد الجهة التي تتولى إعداده واعتماده.

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