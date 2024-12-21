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فنلندا تجدد رفضها فتح الحدود مع روسيا

12/21/2024 8:08:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو أن حدود بلاده مع روسيا مغلقة بزعم أنه "في حال فتحها فإن روسيا ستتيح عمدا عبور المهاجرين غير الشرعيين من الدول الثالثة إلى فنلندا".
وقال أوربو للصحفيين اليوم السبت في لابلاند الفنلندية قبل قمة زعماء شمال وجنوب أوروبا: "الحدود مع روسيا مغلقة حتى إشعار آخر، ولا يمكننا فتحها حتى نجد طريقة يمكن من خلالها فتح معبر حدودي أو أكثر بالاتفاق مع روسيا. في الوقت الحالي لا يوجد مثل هذا التفاهم المتبادل".
وأشار إلى أن السلطات الفنلندية بحاجة إلى أن تفهم أنه إذا تم فتح المعابر الحدودية، فإن "روسيا لن ترسل المهاجرين إلى فنلندا دون وثائق سليمة".


وأضاف: "لدينا تفاهم بأن روسيا ستسمح للمهاجرين بالعبور دون وثائق سليمة إلى المعابر الحدودية إذا فتحناها".


وتم إغلاق الحدود بين فنلندا وروسيا بقرار من السلطات الفنلندية نهاية عام 2023 لمنع تدفق اللاجئين من دول ثالثة.


واتهمت هلسنكي موسكو بإرسال طالبي اللجوء إلى الحدود عمدا، فيما رفضت الخارجية الروسية هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها تندرج في معايير الغرب المزدوجة.

RT

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