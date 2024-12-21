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إيران تعلن مقتل أحد موظفي سفارتها في دمشق

12/21/2024 8:08:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت الخارجية الإيرانية اليوم السبت مقتل أحد موظفي السفارة الإيرانية في دمشق، وطالبت السلطات السورية المؤقتة بالقبض على المهاجمين ومحاكمتهم.
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان: "مقتل موظف في سفارتنا بدمشق إثر إصابته بجروح في هجوم إرهابيين على سيارته الأحد الماضي"
وأضافت: "نحمل الحكومة الانتقالية بسوريا مسؤولية التعرف على منفذي الهجوم على موظف سفارتنا ومحاكمتهم"، مشيرة إلى أنها "ستتابع ملف مقتل الموظف بجدية عبر القنوات الدبلوماسية والدولية".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران لن تعيد فتح سفارتها في دمشق على الفور، بعدما تعرضت للتخريب أثناء هجوم الفصائل المسلحة الذي أدى إلى إسقاط حكم بشار الأسد.
روسيا اليوم










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