الحكومة : لا رفع لأي من الضرائب والرسوم على الأردنيين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، أنه لا توجد أي زيادات على الضرائب أو الرسوم على الأردنيين، ولا مساس بجيب المواطن.



وأضاف المومني خلال لقائه مع ممثلين عن وسائل إعلام السبت، أن حكومة رئيس الوزراء جعفر حسان هي حكومة قرارات اقتصادية وليست حكومة محاسبة مالية.



وثمن المومني دور وسائل الإعلام الوطنية، قائلا: الإعلام الوطني تميز دائماً بالمهنية والاحترافية والمسؤولية الوطنية وابتعد عن كل ما يمس المصلحة العامة.