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أمير موناكو يستقبل الفنان راشد بن خليفة ويشيد باعماله الفنية

12/21/2024 6:09:59 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل صاحب السمو الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو، الفنان راشد بن خليفة آل خليفة.
وفي بداية اللقاء، رحب سمو الأمير ألبرت الثاني بزيارة الفنان راشد بن خليفة إلى موناكو، مبديا سموه إعجابه باعماله الفنية الراقية ومايمتلكه من قدرات ابداعية وتطويرية، منوهًا سمو الأمير بالنجاحات والإنجازات الفنية التي حققها الفنان راشد بن خليفة وبمبادراته وجهوده الدؤوبة في التعريف بالفن التشكيلي البحريني أمام دول العالم.
ودعا سمو أمير موناكو، الفنان راشد بن خليفة آل خليفة إلى إقامة معرض فني في موناكو يتضمن آخر أعماله ويسلط الضوء على تجربته الفنية، وما تتضمنه الحركة التشكيلية البحرينية من عراقة وإبداع، متمنيًا سموه له كل التوفيق والنجاح.
من جانبه أعرب الفنان راشد بن خليفة آل خليفة عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو، لحسن الضيافة والاستقبال وعلى هذه اللفتة الطيبة لدعوته لزيارة موناكو، مشيرًا إلى أن إقامة معرض فني يؤكد أهمية المبادرات الفنية في ترسيخ مكانة مملكة البحرين كوجهة داعمة وحاضنة للفنانين والمبدعين والتي تعتبر رافدًا من روافد المسيرة التنموية في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم.
كما أشاد بما يتلقاه الفنانون البحرينيون من دعم واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا استعداده للتعاون في مد جسور التعاون والتبادل الفني مع موناكو مما يعتبر فرصة واعدة لبناء روابط فنية وثقافية لما تتمتع به موناكو من تاريخ ثقافي وفنون جميلة عريقة.

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