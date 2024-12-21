أمير موناكو يستقبل الفنان راشد بن خليفة ويشيد باعماله الفنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل صاحب السمو الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو، الفنان
راشد بن خليفة آل خليفة.
وفي بداية اللقاء، رحب سمو الأمير ألبرت الثاني بزيارة الفنان راشد بن خليفة إلى موناكو، مبديا سموه إعجابه باعماله الفنية الراقية ومايمتلكه من قدرات ابداعية وتطويرية، منوهًا سمو الأمير بالنجاحات والإنجازات الفنية التي حققها الفنان راشد بن خليفة وبمبادراته وجهوده الدؤوبة في التعريف بالفن التشكيلي البحريني أمام دول العالم.
ودعا سمو أمير موناكو، الفنان راشد بن خليفة آل خليفة إلى إقامة معرض
فني في موناكو يتضمن آخر أعماله ويسلط الضوء على تجربته الفنية، وما تتضمنه الحركة التشكيلية البحرينية من عراقة وإبداع، متمنيًا سموه له كل التوفيق والنجاح.
من جانبه أعرب الفنان راشد بن خليفة آل خليفة عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو، لحسن الضيافة والاستقبال وعلى هذه اللفتة الطيبة لدعوته لزيارة موناكو، مشيرًا إلى أن إقامة معرض فني يؤكد أهمية المبادرات الفنية في ترسيخ مكانة مملكة البحرين كوجهة داعمة وحاضنة للفنانين والمبدعين والتي تعتبر رافدًا من روافد المسيرة التنموية في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم.
كما أشاد بما يتلقاه الفنانون البحرينيون من دعم واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا استعداده للتعاون في مد جسور التعاون والتبادل الفني مع موناكو مما يعتبر فرصة واعدة لبناء روابط فنية وثقافية لما تتمتع به موناكو من تاريخ ثقافي وفنون جميلة عريقة.
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