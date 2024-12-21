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العبداللات: الإرادة الملكية تؤكد التزام الأردن بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

12/21/2024 6:08:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، الدكتور خليل العبداللات، إن التوجيهات الملكية السامية تؤكد ضرورة تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان اندماجهم الكامل في المجتمع.


وأضاف خلال رعايته للجلسة الحوارية التي نظمتها جمعية النهضة للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم السبت، تحت عنوان "مناقشة الاحتياجات والتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والمشاركة السياسية"، أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، يسير بخطى ثابتة نحو توسيع الحماية لهذه الفئة، حيث قبل الأردن جميع توصيات الاستعراض الدوري الشامل المتعلقة بالإعاقة، ما يعكس التزاماً وطنياً صادقاً بتحقيق المساواة والعدالة.


وقال العبداللات إن هذه الجلسة تمثل خطوة محورية ضمن إطار مشروع "بلا تمييز"، الذي يهدف إلى معالجة قضايا العنف الاقتصادي المبني على النوع الاجتماعي، موضحا أن المشروع يركز على توفير بيئة داعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في مجالات العمل والمشاركة السياسية، مما يضمن تحقيق إمكاناتهم الكاملة وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في بناء المجتمع.

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