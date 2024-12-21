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استشهاد طفل فلسطيني إثر انفجار لغم من مخلفات الاحتلال شرق بيت لحم

12/21/2024 6:08:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد طفل فلسطيني، اليوم السبت، إثر انفجار لغم من مخلفات جيش الاحتلال الإسرائيلي، في قرية الرشايدة، شرق مدينة بيت لحم.


وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، باستشهاد الطفل محمد ياسر علي رشايدة (7 أعوام) جراء انفجار لغم من مخلفات الاحتلال في القرية.
وقال رئيس مجلس قروي الرشايدة، جمعة رشايدة في بيان، إن الطفل توجه مع والده صباحا لرعي الأغنام في منطقة "وادي الكراس" شرق الرشايدة، فوجد جسما غريبا ومجرد أن لمسه انفجر فيه، مشيرا إلى أن المنطقة التي تواجد فيها الطفل ووالده كان جيش الاحتلال يستخدمها للتدريبات العسكرية.
بترا

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