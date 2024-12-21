استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة فقوعة شرق جنين
التاريخ
12/21/2024 6:07:44 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين/PNN- استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، في قرية فقوعة، شرق جنين.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر باستشهاد شاب (24 عاما) في فقوعة، جراء إصابته برصاص الاحتلال في الفخذ، وقد جرى نقله إلى مستشفى في مدينة جنين.
يتبع...
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