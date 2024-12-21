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استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة فقوعة شرق جنين

12/21/2024 6:07:44 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، في قرية فقوعة، شرق جنين.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر باستشهاد شاب (24 عاما) في فقوعة، جراء إصابته برصاص الاحتلال في الفخذ، وقد جرى نقله إلى مستشفى في مدينة جنين.

يتبع...

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