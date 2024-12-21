يارا صبري تكشف حقيقة مشاركتها في سجن صيدنايا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت السورية يارا صبري حقيقة الأنباء المتداولة حول مشاركتها في مسلسل مرتقب يحكي عن الجرائم المروعة التي ارتُكبت في سجن صيدنايا خلال حقبة نظام الرئيس بشار الأسد.



وأشارت يارا صبري إلى ما قاله جمال سليمان، حين ذكر اسمها ضمن فريق التمثيل الخاص بالمسلسل الذي يتم التحضير لتصويره حاليًا بعد سقوط النظام. واستغرقت كتابته أكثر من سنة، ويحكي عن كيفية استغلال هذا السجن لصالح النظام السابق.

ونفت الفنانة السورية مشاركتها في هذا العمل كما تردد، كاتبةً عبر فيس بوك: "ما ورد بمقابلة الأستاذ جمال سليمان حول مشاركتي في مسلسل يحكي عن سجن صيدنايا هو (بكل محبة وتقدير) مجرد استجابة لاقتراح من مذيعة البرنامج."



وتابعت:"أنا أقدّر مشاعركم وحساسية الموضوع وقسوته بالنسبة إليكم... ولكن للتوضيح: المسلسل كان قد أنجز كتابته الأستاذ سامر رضوان قبل سقوط النظام، وتمت برمجة خطة تصويره في الأردن لصعوبة ذلك في الأراضي السورية، ولم يسبق أن طُلب مني المشاركة في المسلسل."



وسبق أن كتبت الفنانة يارا صبري منشورًا عبر فيس بوك عن مطالب الشعب السوري بالحرية، قالت فيه:

"لسه بدنا حرية.. رح يضل مطلبنا الحرية.. نحن لا نشبه أحداً.. نحن النموذج. 14 سنة وهذا الشعب لحاله بالداخل والخارج."



وأضافت:"كل سوري دفع ثمن هذه الحرية من حياته أو أولاده أو صحته أو غربته. ناس وُلدت بخيمة، وناس حُرمت من أدنى شروط الحياة الإنسانية، والعالم كان يشاهدنا فقط. وفي سوريات وسوريين حققوا إنجازات كبيرة بمفردهم وكانوا بيرفعوا الرأس مع كل اختلافاتهم البيولوجية."



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