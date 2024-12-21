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قفزة كبيرة على أسعار الذهب في الأردن

12/21/2024 12:07:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب في الأردن 60 قرشا للغرام اليوم السبت .

ووصل سعر غرام الذهب 21 الاكثر طلبا لدى الأردنيين إلى 53.3 دينارا للبيع للمواطنين ، 51.3 دينارا للشراء منهم




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