قفزة كبيرة على أسعار الذهب في الأردن

قفزة كبيرة على أسعار الذهب في الأردن
التاريخ
12/21/2024 12:07:40 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب في الأردن 60 قرشا للغرام اليوم السبت .
ووصل سعر غرام الذهب 21 الاكثر طلبا لدى الأردنيين إلى 53.3 دينارا للبيع للمواطنين ، 51.3 دينارا للشراء منهم
MENAFN21122024000208011052ID1109018803
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.