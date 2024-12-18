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ارتفاع موجودات صندوق الاستثمار لـ 16 مليار دينار بنهاية تشرين الثاني

12/18/2024 9:09:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عز الدين كناكرية، إن موجودات الصندوق نمت حتى نهاية 30 تشرين الثاني الحالي لتصل إلى 15.99 مليار دينار مقارنة مع 14.838 نهاية العام الماضي وبنسبة نمو بلغت 7.8%
وأضاف كناكرية في اجتماع مع أعضاء اللجنة المالية النيابية أن الصندوق حقق دخلا صافيا بلغ 821.6 مليون دينار بنهاية تشرين الثاني مقارنة مع 723.8 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي وبارتفاع قيمته 97.8 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 13.5 %.









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